In den Ferien soll es in Bremen freiwillige Lernangebote geben. (Philipp von Ditfurth / dpa)

Sollen die Sommerferien verkürzt werden, damit Schülerinnen und Schüler versäumte Lerninhalte nachholen können? In Baden-Württemberg hat diese Frage unlängst für eine erhitzte Debatte gesorgt, nachdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) darüber nach eigener Angabe „laut nachgedacht“ hatte. Anders in Bremer Regierungskreisen, in denen offenbar keiner daran denkt, Hand an die Sommerferien zu legen. Auch in Niedersachsen steht das Thema vorerst nicht zur Diskussion.

„Wir plädieren nicht für eine Verkürzung“, sagt Annette Kemp, Sprecherin des Bildungsressorts. Vielmehr soll es wieder wie im vergangenen Jahr freiwillige Lernferien geben. „Aber nicht mit Lehrkräften, die die unterrichtsfreie Zeit zur Regeneration benötigen.“ Damit liegt die Behörde ganz auf der Linie der Bildungsgewerkschaft GEW, die verkürzte Sommerferien kategorisch ablehnt. Man sei „komplett dagegen“, sagt Landesvorstandssprecher Jan Ströh.

Mehr zum Thema Lernlücken wegen Corona Bremer Elternbeirat fordert Unterricht am Wochenende Nach Monaten im Distanzunterricht dürften bei einigen Schülern Lernlücken klaffen. Wie lassen sie sich schließen? Die Bildungsbehörde plant Angebote für Grundschüler. ... mehr »

Gegen Angebote auf freiwilliger Basis hat die GEW hingegen nichts einzuwenden. „Die Idee, Schülerinnen und Schüler ein Angebot zu machen, ist hervorragend“, sagt Ströh. Es dürfe eben nur nicht zulasten der ohnehin stark in Anspruch genommenen Lehrkräfte gehen. „Dafür sollte nicht-unterrichtendes Personal engagiert werden.“ In Frage kämen zum Beispiel Fachleute aus der Kulturszene.

Keinerlei Rolle spielen verkürzte Sommerferien auch im benachbarten Niedersachsen. „Es gibt keine diesbezüglichen Überlegungen oder Planungen“, sagt Ulrich Schubert, Sprecher des Kultusministeriums. Das letzte Wort ist damit allerdings noch nicht unbedingt gesprochen, Niedersachsen hält sich alle Optionen offen. Vor dem Hintergrund der Dynamik der Pandemie sei „man gut beraten, nichts kategorisch und final auszuschließen“, so Schubert.

Ähnlich der Zentralelternbeirat Bremen (ZEB). Es dürfe „keine Denkverbote geben“, sagt Vorstandssprecher Martin Stoevesandt. Auch nicht darüber, ob und inwieweit die Ferien oder die unterrichtsfreie Zeit für das Lehrpersonal tatsächlich verkürzt werden könnten oder sollten. Über dieses Thema habe man noch nicht abgestimmt und könne deshalb auch noch keine klare Meinung artikulieren.

Mehr zum Thema In der Schule statt in Spanien Zentralelternbeirat sieht Schulferien als Streichkandidat Der Zentralelternbeirat sorgt sich um die Schulabschlüsse. Um die zu gewährleisten, dürfe es keine Denkverbote geben – notfalls müsse man die Ferien beschneiden. mehr »

Wichtig ist laut Stoevesandt zunächst einmal, sich ein Bild von den Lernrückständen zu machen. Der ZEB rechnet mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen Schulen. „Das Wichtigste ist jetzt, ehrlich zu evaluieren, wo Schulen und ihre Schüler stehen, und dann anhand dieser Erkenntnisse über mögliche Maßnahmen zu beraten.“ Ohne einen solchen Überblick „publikumswirksam über eine Beschneidung der Sommerferien nachzudenken“, betrachtet Stoevesandt als Effekthascherei.

Unabhängig vom Ergebnis spricht sich die Elternvertretung für Hilfestellungen außerhalb des regulären Unterrichts aus. „Wir sind weiterhin sehr für freiwillige Angebote an die Schülerinnen und Schüler, auch in den Ferien.“

Im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“ hatte Kretschmann gesagt, man könne an den Ferien „ein bisschen was abknapsen, um Unterrichtsstoff nachzuholen“. Durch zielgerichtete Förderung müssten die Schüler erreicht werden, die Hilfe auch wirklich benötigten. Dazu bedürfe es einer intensiven Befragung von Eltern und Lehrkräften. Die Verkürzung der Sommerferien nannte Kretschmann eine Überlegung von vielen.

Mehr zum Thema Angebote an Samstagen So will Bremen Lernlücken von Schülern verringern Um die schwierige Lernsituation für Schüler in der Pandemie zu mildern, will Bremen Nachhilfe- und Schwimmkurse in den Ferien anbieten. Schulen in benachteiligten ... mehr »

Eindeutig für verkürzte Sommerferien hat sich das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung ausgesprochen. Dessen Präsident Clemens Fuest warnte laut Südwestrundfunk (SWR), es bestehe die Gefahr, dass sich die Kluft zwischen gut und schlecht ausgebildeten Menschen weiter vertiefen werde. Notwendig sind aus seiner Sicht besonders Programme für Kinder aus bildungsfernen Familien.

Im vergangenen Sommer hatte das Land Bremen insgesamt 920 Schülern freiwillige Lernferien angeboten, darunter 360 Grundschülern und 560 Schülern der Sekundarstufe I. Die Lernferien dauerten zwei Wochen. Grundschüler lernten vier Stunden pro Tag, die Fünft- bis Zehntklässler eine Stunde mehr. Angeboten wurden die Lernferien an 20 Bremer Grundschulen der Sozialstufe 4 und 5.

Laut Bildungsbehörde zielten die Lernferien darauf ab, individuelle Kompetenzrückstände aufzuarbeiten. Bei Grundschülern lag das Augenmerk auf Deutsch und Mathematik, bei älteren Schülern auf persönlichen Zielen. Betreut wurden die Kinder und Jugendlichen vor allem von Lehramtsstudenten und Pädagogen, die bereits über freie Träger an den Schulen beschäftigt waren.