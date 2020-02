Bremen wird bei der Umsetzung der Grundsteuerreform keinen Sonderweg auf Landesebene gehen. (Jens Büttner /dpa)

Die Grundsteuerreform soll sich in Bremen nicht zu einem bürokratischen Monster auswachsen. Mit diesem Vorsatz geht die Finanzbehörde an die Umsetzung der Mammutaufgabe, deren rechtliche Grundlage im Januar von der Bürgerschaft geschaffen worden war. Mit den Stimmen der rot-grün-roten Koalition hatte sich das Landesparlament dafür ausgesprochen, in Bremen und Bremerhaven das Bundesmodell der Reform zu praktizieren. Ein Sonderweg auf Landesebene – rein rechtlich durchaus möglich – kam für die Regierungsfraktionen nicht infrage.

Im Kern geht es bei der Reform darum, dass in die künftig zu zahlende Grundsteuer die Wertentwicklung der Immobilie und ihr Alter einfließen. Bisher ist der sogenannte Einheitswert, der sich auf Festsetzungen aus dem Jahr 1964 bezieht, eine entscheidende Bezugsgröße. Stoßrichtung der Reform war, mehr Steuergerechtigkeit herzustellen. Ab 2025, wenn die Grundsteuer auf veränderter Basis zu zahlen ist, werden die Abgaben auf neuere Immobilien in guter Lage tendenziell etwas höher ausfallen, die für ältere in weniger begehrten Quartieren geringer. Insgesamt soll die Reform aufkommensneutral gestaltet werden. Aktuell kassieren die Städte Bremen und Bremerhaven über die Grundsteuer insgesamt rund 180 Millionen Euro pro Jahr. Die Abgabe auf Immobilienbesitz ist damit eine der wichtigsten Einnahmequellen.

Erste wichtige Vorbereitungen für die Umsetzung der Reform laufen bereits seit dem vergangenen Jahr. In Wochenend-Sonderschichten werden im Vegesacker Finanzamt die dort aufbewahrten Grundsteuerakten digitalisiert. Allein für die Stadtgemeinde Bremen muss der Inhalt von 207.000 Mappen in Computer-Datensätze übertragen werden. Das dürfte noch bis ins nächste Jahr dauern.

Auf die Immobilienbesitzer kommt bei der Umstellung vergleichsweise wenig Arbeit zu. Ihre Mitwirkung beschränkt sich auf das Ausfüllen einer Grundsteuerwerterklärung, die fünf Felder enthält – nämlich für Grundstücksfläche, Baujahr, Wohnfläche, Grundstücksart und Bodenrichtwert. Letzterer ist eine wichtige Einflussgröße, die in Schwachhausen oder St. Magnus stärker wirkt als in Gröpelingen oder Blumenthal. Aktuell gibt es im Bremer Stadtgebiet 420 verschiedene Richtwertzonen, oft nur wenige Straßenzüge groß.

Zum Stichtag 1. Januar 2022 sollen diese Richtwerte vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte aktualisiert werden. Ein halbes Jahr später können dann die ersten Grundsteuerwerterklärungen eingereicht werden, vorzugsweise digital. Als Software steht dafür die elektronische Steuererklärung „Elster“ zur Verfügung, die jetzt schon viele Bürger nutzen. Wer den Bodenrichtwert seines Grundstücks nicht kennt, findet ihn beispielsweise auf der Website bodenrichtwerte-boris.de. Anders gesagt: Für die Hauseigentümer hält sich der Aufwand sehr in Grenzen, gerade bei Nutzung der digitalen Abgabemöglichkeit.

Und für die Behörde selbst? Dort liegen mit der weiteren Digitalisierung der Bestandsdaten und der Festlegung neuer Bodenrichtwerte noch einige vorbereitende Arbeitsschritte an. Zur Festsetzung der individuellen Grundsteuerbescheide sind weitere erforderlich. So werden in die Berechnungen auch die Nettokaltmieten einbezogen – allerdings nicht für jedes Haus auf Euro und Cent genau. Darauf hatten die Bundesländer in den Verhandlungen zur Neugestaltung der Grundsteuer ausdrücklich gedrängt.

Stattdessen werden fünf Preisgruppen gebildet, sogenannte Listenmieten, abgeleitet aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes. Sie bewegen sich zwischen 6,50 und 9,50 Euro. Auch für selbst genutztes Immobilieneigentum soll die Listenmiete gelten. Sie wird dann als fiktive Mieteinnahme unterstellt. „Wir vermeiden also den Aufwand, jede einzelne Wohnimmobilie zu prüfen, sondern setzen auf ein pauschalisiertes Verfahren“, sagt Finanzstaatsrätin Silke Krebs.

2024 sollen für alle 207.000 Bremer Grundstücke die sogenannten Grundsteuermessbeträge klar sein. Wie viel dann jeder Eigentümer konkret zu zahlen hat, hängt noch von einer politischen Entscheidung der Stadtbürgerschaft ab. Sie muss den Hebesatz festlegen, also den Multiplikator für den Messbetrag. Das Produkt ist dann die individuelle Grundsteuer, die jeder Eigentümer zu zahlen hat.

Für Silke Krebs steht fest: „Dieses neue Modell ist zweifellos gerechter als die bisherige Steuerpraxis.“ Gerecht ja. Aber trotz aller Bemühungen, den bürokratischen Aufwand in Grenzen zu halten, wird sich ein Stellenzuwachs in der Finanzbehörde nicht vermeiden lassen. Krebs rechnet mit „einer niedrigen zweistelligen Zahl“ an zusätzlichen Stellen für den mehrjährigen Reformprozess. Ein kleiner Teil davon werde dauerhaft erforderlich sein. Die Schätzung fußt auf der Annahme, dass etwa 60 Prozent der Betroffenen ihre Grundsteuerwerterklärung online abgeben und damit eine automatische Bearbeitung ermöglichen.

Beginnen soll dieser Erfassungsprozess Mitte 2022, begleitet von einem umfangreichen Informationsangebot auf der Internet-Seite der Finanzbehörde finanzen.bremen.de. Dort sollen dann unter anderem Tools zur Ermittlung der Wohnfläche und Links zu den Bodenrichtwerten zu finden sein. Wer seine Grundsteuerwerterklärung nicht elektronisch abgeben kann, dem steht nach wie vor die Papierform offen. Fragen beantworten die Informations- und Annahmestellen der Finanzämter und das Bürgertelefon unter der Nummer 115.