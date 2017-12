Symbolbild (dpa)

In den jüngsten Leistungstests von Viert- und Neuntklässlern hat Hamburg sich deutlich verbessert, Bremen hingegen in zentralen Bereichen verschlechtert. Es gibt kein Patentrezept für gute Bildung, sagt Hamburgs Bildungssenator Thies Rabe (SPD) im Interview mit dem WESER-KURIER. Doch er sagt auch klar: „Leistung setzt Leistungswillen voraus“.

Auf diese Haltung hätten sich Ministerium, Lehrer, Schulleiter, Eltern und Schüler in Hamburg verständigt. Es werde in Hamburg nun zudem genauer hingesehen, welche Sorgen die Schulen drücken und welchen Lernstand Schüler haben. Zudem räumt kein Bundesland Bildung im öffentlichen Haushalt einen so hohen Stellenwert ein: Hamburg gibt für einen Grundschüler 140 Prozent der Durchschnittsausgaben pro Einwohner aus.

Das geht aus dem INSM-Bildungsmonitor 2017 hervor. In Bremen liegt dieser Wert bei 91 Prozent. Hamburg liegt damit bei der Priorisierung von Bildung unter den Bundesländern ganz vorn, Bremen dagegen ganz hinten. Seit Herbst ist klar: Die Bremer SPD will ein Qualitätsinstitut nach Hamburger Vorbild aufbauen, das eine neue Form der Begleitung von Schulen darstellen und nach Hamburger Vorbild dafür sorgen soll, konkreter hinzusehen, wo es hakt.

Der Bremer Bildungsbehörde gilt auch die Hamburger Form der Schulaufsicht als Vorbild, die Schulen enger begleitet. Hamburg könne auf mehr Lehrer setzen und eine bessere Datenlage vorweisen, stellt die Behörde fest. Zudem sei Hamburgs Verwaltungssoftware umfangreicher und besser. Lehrer- und Elternvertreter hier fordern, Bremen solle sich nicht nur Hamburgs Qualitätsinstitut, sondern vor allem die Ausstattung der Schulen in der benachbarten Hansestadt zum Vorbild nehmen.

„Hamburg hat kleinere Klassen und deutlich mehr Doppelbesetzungen, und insgesamt ist dort die Schüler-Lehrer-Relation besser“, sagt Pierre Hansen vom Zentralen Elternbeirat (ZEB). In Bremen sei dagegen derzeit personell an vielen Schulen dermaßen „Land unter“ angesagt, dass es wenig Sinn mache, die Kollegien durch ein Qualitätsinstitut zu beraten. Zuallererst bräuchten die Lehrkräfte Unterstützung im Alltag.

Für Schulen in Brennpunkten extra Personal

„Hamburg hat sehr viel mehr Geld in seine Schulen investiert, mit Fokus auf den Elementarbereich“, sagt André Sebastiani vom Personalrat Schulen. „In Hamburg sind alle Schulen gut ausgestattet, und für die Schulen in Brennpunkten gibt es noch Personal obendrauf, während es in Bremen an den Schulen großflächig an einer guten Grundausstattung mangelt.“

In Hamburg gebe es außerdem Vorklassen für Kinder, die nach dem letzten Kindergartenjahr noch nicht schulreif sind. Bremer Schulbeschäftigte hatten bei einer Personalversammlung Bremens Bildung mit einem Boot verglichen, das weit zurückliegt. Um nun Fahrt aufzunehmen, werde in Bremen aber nicht die Zahl der Ruderer (Lehrkräfte) kräftig aufgestockt, sondern die Zahl derer erhöht, die die Ruderer beaufsichtigen (Behördenmitarbeiter beim geplanten Qualitätsinstitut), kritisierte die Personalvertretung.

Die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion in der Bürgerschaft Julie Kohlrausch betrachtet ein Qualitätsinstitut als prinzipiell gute Idee. „Es wird aber in der Praxis darauf ankommen, daraus kein Kontroll- sondern ein Beratungsinstrument für die Schulen zu machen.“ Kohlrausch sieht die Lehrer in einer zentralen Rolle.

Wunsch nach einem Bremer Bekenntnis

Ihre Qualifizierung und Motivation sei für den Lernerfolg von Grundschülern entscheidend, entsprechendes Augenmerk müsste auf die Lehrerausbildung gelegt werden. Auch Vorklassen wie in Hamburg hält die langjährige Schulleiterin für eine gute Sache. In diesen Zusammenhang gehöre auch die Forderung der Bremer FDP nach einem kostenfreien letzten Kindergartenjahr.

„Wir brauchen in der ersten zwei Grundschuljahren eine Konzentration auf die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen“ interpretiert sie das von Rabe im Interview geäußerte Bekenntnis zum Leistungsgedanken. Für diese Aufgabe sei den Lehrern der Rücken freizuhalten. Auch Thomas vom Bruch wünscht sich ein Bremer Bekenntnis zu mehr Leistungswillen.

Für den bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft ist das der Kern des Umdenkens. „Hamburg hat das früh erkannt und kann jetzt die Früchte seiner Bemühungen ernten“, sagt er. Die schwierigen sozialen Rahmenbedingungen, auf die in Bremen gern erklärend verwiesen werde, gebe es in Hamburg genauso.

Schwierige Stadtteile

„Dort hat man sie aber nicht als Ausrede für das schlechte Abschneiden in Vergleichsuntersuchungen genutzt, sondern als Ausgangslage anerkannt.“ Daher sollte das Augenmerk auch auf der frühkindlichen Bildung liegen, damit Defizite der Elternhäuser rechtzeitig ausgeglichen werden können. Zu möglichen Sofortmaßnahmen zählt für ihn unter anderem ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr.

Die Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft Kristina Vogt hält hingegen wenig von der Konzentration auf den angeblich fehlenden Leistungswillen. „Bei 25 Erstklässlern, von denen drei deutsch als Muttersprache besitzen, kommt man mit dem Leistungsgedanken nicht weiter“, beschreibt sie die praktischen Herausforderungen.

Vogt verweist darauf, dass Hamburg die sozialen Rahmenbedingungen in seinen schwierigen Stadtteilen auch mit städtebaulichen Methoden angegangen ist, während Bremen zum Beispiel Gröpelingen und Oslebshausen sich selbst überlassen habe, sodass sich hier vielfältige soziale Probleme überlagerten und verstärkten. „Bessere Leistungen in Bremens Schulen ist darum nicht allein eine Frage der Bildungspolitik oder der Ausstattung.“