Hier wurde das Urteil gegen den Jugendlichen verlesen. (China Hopson)

Es begann wie ein einfacher Fall von Beschaffungskriminalität, endete aber mit einer Anklage wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Im März 2018 hat ein heute 32-jähriger Bremer aus einem Keller in Findorff einen Werkzeugkoffer gestohlen. Als der drogenabhängige Mann den Koffer später zuhause öffnete, fand er darin aber keine Werkzeuge, sondern eine Maschinenpistole, zwei halb automatische Selbstladepistolen und mehr als 500 Schuss Munition. Der Versuch, die Waffen heimlich im Sperrmüll zu entsorgen, brachte den Mann jetzt vors Amtsgericht.

Dort allerdings verdächtigte niemand den Angeklagten, tatsächlich etwas mit den Waffen zu tun zu haben. Der Mann hat zwar ein ellenlanges Sündenregister, stolze 22 Mal stand er bereits vor einem Richter, doch dabei ging es fast durchweg um Diebstahl, Betrug oder Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln. „Ich habe das erste Mal in meinem Leben solche Waffen gesehen“, beteuerte er denn auch. Wenn er in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geriet, dann stets aus einem „Suchtdruck“ heraus, ergänzte sein Anwalt. Fast immer waren es kleinere Straftaten zur Finanzierung von Drogen.

Mehr zum Thema Unheimliches Waffenarsenal Waffen und Drogen in Bremer Staatsanwaltschaft Waffen und Drogen lagern in der Asservatenkammer der Bremer Staatsanwaltschaft. Die Fotoreportage ... mehr »

Richter und Staatsanwalt glaubten dem Angeklagten. Zumal der, vom Richter auf sein „langjähriges Drogenproblem“ angesprochen, bereitwillig Einblicke in sein weitgehend von Drogenkonsum bestimmtes Leben gewährte. Mit 14, 15 Jahren war es Cannabis, mit 16, 17 Kokain, danach Ecstasy und ab 22 schließlich Heroin, berichtete der Mann. 2009 wurde er das erste Mal zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt, 2012 das erste Mal in eine Entzugsanstalt eingewiesen.

Zwischendurch suchte und fand der Mann seither zwar stets Arbeit, doch auch hier kam ihm immer wieder seine Sucht in die Quere. Zu viel Stress, zu viel Druck, der nächste Rückfall. Einer davon führte ihn im März 2018 nach Findorff, wo er sich Drogen besorgte.

Da er diese sofort konsumieren wollte, zog er sich in den Keller eines Mehrparteienhauses zurück, erklärte sein Anwalt. Und wo er schon mal da gewesen sei, habe er sich – seinem gewohnten Tatmuster folgend – auch gleich ein wenig umgeschaut. Als er in einem der Kellerräume einen hochwertig aussehenden Werkzeugkoffer entdeckte, habe er ihn mitgenommen, um das darin vermutete Werkzeug später zu verkaufen.

Erst zuhause in seiner Wohnung habe er den Koffer geöffnet und sei dann selbst erschrocken über dessen Inhalt gewesen: eine Maschinenpistole aus der Waffenschmiede eines serbischen Rüstungsunternehmens, zwei halb automatische Selbstladepistolen amerikanischer und italienischer Herkunft sowie 538 Schuss Munition. „Um Gotteswillen, was mach ich jetzt damit?“, zitierte der Anwalt seinen Mandanten.

„Langjähriges Drogenproblem“

Die naheliegende Lösung, die Polizei zu informieren, schied für ihn aus. Hätte dies doch bedeutet, Drogenkonsum, Einbruch und Diebstahl zu gestehen. Und das zum Zeitpunkt einer noch laufenden Bewährungsstrafe. „Eigentlich wollte ich die Waffen vergraben“, gab der Angeklagte vor Gericht an. Um sie aber bis dahin erst mal aus seiner Wohnung zu haben, habe er den Werkzeugkoffer in eine Sporttasche gepackt und diese unter einer Ladung Sperrmüll versteckt, die er in der Tiefgarage seines Wohnhauses entdeckt hatte. Dort allerdings wurde sie umgehend von einem anderen Hausbewohner gefunden und der Polizei übergeben.

Dem 32-Jährigen bescherte dies den nächsten Schock: Sperrmüll noch da, Tasche mit Waffen weg. Und weil er sich deshalb beim Hausmeister nach der Tasche erkundigte, ebnete er endgültig den Weg für seine Festnahme. Der Polizei erzählte er dann allerdings, dass er die Tasche lediglich für einen Freund aufbewahrt habe. Ein weiterer Versuch, von seinem Diebstahl in Findorff abzulenken. Danach schwieg der Mann und dabei blieb es bis zur Gerichtsverhandlung. Dort kam es zu einer Verständigung: Ein festgelegter Strafrahmen – zwischen einem Jahr, drei Monate und einem Jahr, neun Monate Haft – gegen ein umfassendes Geständnis, lautete der Deal. Das Ganze auf Bewährung.

Mehr zum Thema Modellversuch „Drugchecking“ Bremer Senat beschäftigt sich mit Drogenschnelltests Der Senat hat sich eingehend mit Fragen rund um Schnelltests von Drogen beschäftigt. Die Grünen und ... mehr »

Der Angeklagte machte daraufhin tatsächlich reinen Tisch, räumte ein, dass der Freund frei erfunden war und bekannte sich zu Einbruch und Diebstahl. Ein Jahr und fünf Monaten Haft wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz (die Maschinenpistole) und Verstoßes gegen das Waffengesetz (die beiden halb automatischen Pistolen samt Munition) lautete am Ende das Urteil. Das Gericht glaubte dem Mann, dass er nur zufällig an die Waffen gekommen war und diese sich auch nur sehr kurz in seinem Besitz fanden. Zur tatsächlichen Herkunft der Pistolen laufen weitere Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Strafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Was angesichts seiner Vorstrafen nicht selbstverständlich gewesen sei, gab der Richter dem Angeklagten abschließend warnend mit auf den Weg. Das Gericht würdigte mit dieser Entscheidung vor allem die Aussage der Bewährungshelferin des 32-Jährigen. Die hatte berichtet, dass der Mann zuverlässig zu den vereinbarten Terminen erscheint, regelmäßig zur medizinischen Nachsorge im Klinikum Bremen-Ost geht und über sein derzeitiges Methadon-Programm hinaus auch konkrete Pläne für eine Entzugstherapie hat. „Klingt, als ob da jetzt eine gewisse Stabilisierung eingetreten ist“, konstatierte der Richter. „Deshalb ist noch einmal eine Strafe auf Bewährung möglich.“