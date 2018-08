Die Frau wurde direkt in eine Krankenhaus gebracht. (Andreas Gebert/dpa)

Am Sonntagmittag ist eine 62-jährige Radfahrerin in Bremen-Findorff auf der Münchener Straße in Richtung Walle unterwegs gewesen, als sie seitlich mit einem VW Polo zusammenstieß. Die Frau verletzte sich lebensgefährlich am Kopf und kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Montag mit. Sie trug keinen Fahrradhelm.

Wer den Unfall verursacht hat, kann nicht zweifelsfrei gesagt werden. Mittlerweile schwebt die Frau nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung. (hee)