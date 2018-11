Im Bremer Stadtteil Gröpelingen ist am frühen Dienstagmorgen eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben trat die Fußgängerin gegen 5.25 Uhr auf der Stapelfeldstraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Kap-Horn-Straße unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Die Frau geriet unter das Auto und wurde überrollt. Dabei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität der verunfallten Frau dauern derzeit noch an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0421 - 362 148 50 zu melden. (haf)