Ein Unbekannter griff einen 42-Jährigen mit einem Messer oder ähnlichem an. (Björn Hake)

Am frühen Freitagabend verletzte ein Unbekannter in Gröpelingen einen 42-Jährigen durch Schnittverletzungen schwer, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann gegen 18 Uhr an der Ecke Liegnitzstraße/Johann-Kühn-Straße, als ein Mann und seine weibliche Begleitung auf ihn zukamen. Der Maskierte griff den 42-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand an und fügte ihm schwere Schnittverletzungen zu. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste, Lebensgefahr besteht nicht. Der Angreifer und seine Begleiterin flüchteten in die Johann-Kühn-Straße.

Der Mann soll etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß gewesen sein. Er war schlank, trug eine schwarze Skimaske, eine Brille und eine Jeans. Die Frau soll etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie war etwa 30 Jahre alt und hatte braune zu einem Zopf gebundene Haare. Bei der Tat trug sie eine schwarze Jacke mit Fellkragen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 zu melden. (jfj)