Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls in Walle. (dpa)

Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, schwebt aber nciht in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verließ der 26-Jährige gegen 2.40 Uhr zusammen mit seinem 31 Jahre alten Schwager eine Diskothek in der Straße Auf der Brake.

Als die beiden Männer an einer etwa fünfköpfigen Gruppe vorbeigehen wollten, wurde der Schwager von einem Mann angerempelt und anschließend auf den Kopf geschlagen. Der 26-Jährige ging dazwischen und wollte schlichten; daraufhin wurde er niedergeschlagen.

Die Angreifer traten dann mehrfach gegen den Oberkörper und den Kopf des am Boden liegenden Mannes und flüchteten. Der Haupttäter wurde als etwa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und athletisch beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare und einen leichten Vollbart.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unterder Telefonnummmer (0421) 3623 888 entgegen. (wk)