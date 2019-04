Die Polizei stellte die mutmaßlichen Beteiligten auf einem Tankstellengelände an der Neuenlander Straße. (dpa)

In der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, hatte ein Anrufer gemeldet, dass sich Fahrer auf der Neuenlander Straße ein Autorennen lieferten. Das Startsignal soll von einem weiteren Mann, der mit einer Taschenlampe vor den beiden Autos der Marke Mercedes stand, gegeben haben.

Die Polizeibeamten konnten die mutmaßlichen Beteiligten auf einem Tankstellengelände an der Neuenlander Straße stellen. Die beschlagnahmten Autos wurden abgeschleppt, gegen die Fahrer wurden Ermittlungen eingeleitet. Zeugen des Rennens werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei unter der Telefonnummer (0421) 3621 4850 zu melden.

Teilnehmern illegaler Autorennen drohen bis zu mehrjährige Haftstrafen; das ermöglicht ein neuer Straftatbestand, der Mitte 2017 in Kraft getreten ist. In den vergangenen Wochen gab es in Bremen mehrere solcher verbotenen Rennen, bei denen die Polizei Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmte. Wie der WESER-KURIER berichtete, prüft die Polizei derzeit, ob sie künftig mit zusätzlichen Maßnahmen gegen illegale Autorennen vorgehen will. 2018 wurden nach Auskunft von Polizeisprecher Nils Matthiesen sechs Strafanzeigen gegen Fahrer eingeleitet. Teilnehmer solcher Rennen seien häufig Männer zwischen 20 und 35 Jahre, sie kämen aus allen sozialen Gruppierungen.

Die Polizei appelliert an die Öffentlichkeit, Autorennen umgehend zu melden. "Merken Sie sich die Fahrzeuge, wenn möglich Kennzeichen oder sogar Personen, Aussehen oder Bekleidung", so Matthiesen.