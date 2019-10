Für die technische Infrastruktur der Häfen in Bremen und Bremerhaven – wie hier die Hafeneisenbahn – ist Bremenports verantwortlich. (BREMENPORTS)

Die meisten Unternehmen, an denen die Stadtgemeinde Bremen beteiligt ist, werden im laufenden Jahr ihr angepeiltes Ergebnis erreichen oder es übertreffen, es gibt aber auch ein paar Ausreißer nach unten. Das ist einem aktuellen Bericht der Finanzbehörde zu entnehmen. Das Haus von Senator Dietmar Strehl (Grüne) gibt regelmäßig eine Übersicht zum Beteiligungscontrolling heraus, aus der die wirtschaftliche Verfassung der jeweiligen Firmen hervorgeht. 25 Unternehmen sind darin aufgeführt. Mit ihren mehr als 10 000 Beschäftigten stellen sie durchaus einen regionalen Wirtschaftsfaktor dar. Ihr ökonomischer Erfolg oder Misserfolg schlägt zudem auf den bremischen Haushalt durch.

Zu den Beteiligungen, die sich zuletzt erfreulich entwickelt haben, zählt die Hafenmanagementgesellschaft Bremenports. Sie ist für Bau und Instandhaltung von Hafenanlagen in Bremen und Bremerhaven sowie für den Betrieb von Schleusen, Brücken und sonstiger technischer Infrastruktur zuständig. Bremenports erwartet einen Jahresüberschuss von knapp 600 000 Euro, mehr als doppelt so viel wie erwartet. Auch die Botanika im Rhododendronpark entwickelt sich im laufenden Geschäftsjahr besser als angenommen – was allerdings nicht heißt, dass die Einrichtung plötzlich kein Zuschussgeschäft mehr wäre. Unterm Strich wird am Jahresende wohl ein Defizit von gut 1,1 Millionen Euro stehen. Anlass zur Hoffnung bietet indes der Umstand, dass die Besucherzahlen gestiegen sind. „Es wird deutlich, dass der Mix aus dem inhaltlichen Angebot der Botanika und den Preisen zusehends an Attraktivität für diese Zielgruppen gewinnt“, heißt es im Beteiligungsbericht.

Mit günstigen Zahlen können auch die Bremer Bäder aufwarten, obwohl einige ihrer Kapazitäten zwischenzeitlich nicht zur Verfügung standen, etwa wegen Bauarbeiten im Vegesacker Freitzeitbad. Dort kam es zu stärkeren Besucherrückgängen und längeren Abmietungen durch Vereine. Auch das Südbad musste zeitweilig geschlossen werden, nachdem dort im Februar Fliesenschäden aufgetreten waren und ein Wasserrohrbruch den Betrieb lahmlegte. Unterm Strich wird bei den Bremer Bädern Ende Dezember wohl ein leichter Überschuss von 53 000 Euro zu Buche stehen. Ohne den städtischen Zuschuss von gut 2,4 Millionen Euro wäre ein solches Ergebnis allerdings nicht zu erreichen.

Obenan bei den Sorgenkindern steht – wie nicht anders zu erwarten – der städtische Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno). Sowohl bei den Personalkosten als auch beim medizinischen Materialbedarf erreicht die Geno nicht ihre Planzahlen. Beim Personal verhageln die hohen Aufwendungen für Leiharbeit die Bilanz. Was in anderen Wirtschaftszweigen eher ein Instrument zur Kostensenkung darstellt, ist für Kliniken nämlich eine teure Angelegenheit: Per Leiharbeit beschäftigtes Pflege- oder ärztliches Personal kostet deutlich mehr als eigenes.

Beim Universum und beim Konzerthaus Glocke schmälern politisch gewollte Entscheidungen die Ertragslage. Die Glocke hatte für 2019 ein leichtes Plus angepeilt, die Universum Managementgesellschaft zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis. Beide Unternehmen werden das laufende Jahr jedoch wahrscheinlich mit einem Minus abschließen, weil sie die Erhöhung des Landesmindestlohns, die zum 1. Juli wirksam wurde, nicht selbst erwirtschaften konnten.