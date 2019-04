Die Fotografen Kay Michalak (l.) und Nikolai Wolff haben Bremens Architektur in großformatigen Fotografien festgehalten. Diese sind ab jetzt in der Bürgerschaft zu sehen. (Kuhaupt)

Das Rathaus und der Roland, aber auch Knoops Park, die Jacobs University oder die Schwesterstadt Bremerhaven mit ihren Bauten: Das Land Bremen hat historische und neue Architektur zu bieten. Nach mehr als 30 Jahren gibt es nun erstmals wieder ein Buch, das einen Überblick über Bremens Bauten schafft: den Architekturführer Bremen/Bremerhaven.

Der Autor und Architekturhistoriker Eberhard Syring hat das 368 Seiten umfassende Werk nun in der Bürgerschaft vorgestellt. Gemeinsam mit einem Auswahlgremium hatte er dafür die bedeutendesten Gebäude Bauwerke ausgewählt. Herausgeber des Architekturführers ist das Bremer Zentrum für Baukultur, dessen Leiter Syring bis 2018 gewesen ist. Die acht Kapitel des Buches widmen sich jeweils einem Ort in Bremen – der Leser kann so Bremens Architektur vor Ort erkunden, ohne auf einer festen Route zu laufen.

Parallel zur Werkspräsentation wurde eine Ausstellung zum Architekturführer eröffnet: Die Bremer Fotografen Kay Michalak (l.) und Nikolai Wolff (r.) haben die Gebäude fotografiert. Besucher der Ausstellung können die Fotos in Großformat bis zum 28. Juni von montags bis freitags (10 bis 17 Uhr) betrachten.