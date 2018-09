Der Umbau der Bremer Discomeile wird teurer als erwartet. Auch andere Baumaßnahmen belasten den Finanzhaushalt. Haushaltspolitiker drohen nun damit Zusatzmittel zu streichen. (Christina Kuhaupt)

Es gibt Ärger über die explodierenden Baukosten in Bremen. Haushaltspolitiker aller Parteien kritisieren die Planungen der Verkehrsbehörde und zweifeln die Berechnungen für drei Bauprojekte in der Innenstadt an. Vor allem die Preissteigerung bei der Discomeile (wir berichteten) von mehr als 60 Prozent innerhalb von etwa 160 Tagen kritisiert Jens Eckhoff (CDU), Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses (Hafa). „Eine Kostenzunahme von zehn bis 20 Prozent bei Bauprojekten ist in Ordnung. Aber das geht so nicht, das ist nicht akzeptabel“, bemängelt der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Er will die Zusatzmittel für die Baumaßnahmen Discomeile, Herdentorsteinweg und Fahrradmodellquartier überprüfen lassen und stellt die zusätzlichen Gelder infrage. Aber nicht nur von der Opposition hagelt es Kritik, auch aus den Reihen der Regierungskoalition gibt es Nachfragen.

„Die Vorlage ist eine Katastrophe, die ich in dieser Form nie rausgelassen hätte“, sagt der Ex-Bausenator Eckhoff. Für den Umbau der Clubmeile hatten die Verkehrsdeputierten in der vergangenen Woche die Vorlage aber abgenickt und damit zusätzliche Kosten von 1,3 Millionen Euro abgesegnet. Mitte April sah die Vorlage noch knapp zwei Millionen Euro vor. Hinzu kommt, dass durch die mehrfachen Verzögerungen des Umbaus auch ein Teil der Entflechtungsmittel (Gelder vom Bund) wegfallen. Wäre die Maßnahme wie geplant in den Jahren 2018 und 2019 umgesetzt worden, hätte es laut Vorlage 518 000 Euro (2018) und 978 000 Euro (2019) gegeben. Nun gibt es für den ersten Bauabschnitt (2019) noch 300 000 Euro, für den zweiten Abschnitt in 2020 nichts mehr vom Bund. Der Bremer Haushalt wird also stärker belastet.

Auch die Preissteigerung beim Fahrradmodellquartier kann Eckhoff nicht nachvollziehen. Dort stehen statt der geplanten zwei nun knapp drei Millionen Euro im Plan. „Das sind Mehrkosten von 46 Prozent in knapp 460 Tagen“, rechnet der CDU-Mann vor. Zudem gebe es bei der Umgestaltung des Herdentorsteinwegs einen finanziellen Mehrbedarf von 400 000 Euro innerhalb von circa 240 Tagen. Eckhoff will die ausufernden Kosten in den Griff bekommen.

Ein Bonus-Malus-System als Problemlöser

Eine konkrete Idee hat er noch nicht, regt aber für den Hafa ein Bonus-Malus-System an, also eine Steuerungsfunktion mit positiven und negativen Anreizen. Verkehrssenator Joachim Lohse oder einer der Staatsräte müssten den Kostenanstieg jetzt erklären. „Sonst muss man schauen, ob die Maßnahmen nicht auch kleiner gehen oder etwas wegfallen kann“, so Eckhoff. Das könnte bedeuten, dass ein betroffenes Bauprojekt beispielsweise nicht zu Ende gebaut werden kann.

SPD-Finanzpolitiker Max Liess pflichtet seinem CDU-Pendant bei. „Wir werden in der nächsten Sitzung des Hafa die Ressortspitze zu den Kosten befragen“, so Liess. Ihn macht stutzig, dass in den Vorlagen der Behörde mal von Einschätzungen, dann von Kostenkalkulation und mal von Berechnungen die Rede sei. Wenn es eine unlautere Berechnung gegeben habe, werde man die Gelder für die Mehrkosten stoppen, kündigte er an.

Gleicher Tenor bei Magnus Buhlert (FDP): „Wir müssen uns hier fragen, wie seriös von der Behörde geplant wurde.“ Es sei zu klären, was gemacht werden kann und muss, aber auch, was Bremen sich leisten könne. Der Haushälter der Linken, Klaus-Rainer Rupp, gibt zu bedenken, dass die Bauindustrie in der derzeitigen Lage jeden Preis nehmen könne, der ihr einfalle. Aber man müsse nun nachhaken, ob die Planungen in Ordnung seien oder die Zahlen schön gerechnet wurden. „Diese Preissteigerung ist jenseits dessen, was man mit einem überhitzen Markt erklären kann“, so Rupp zur Discomeile. Auch Björn Fecker (Grüne) sagt: „Die Vorlagen werden sicher nicht kommentarlos im Hafa durchgewunken.“ Insbesondere die Kostensteigerungen bedürfen einer detaillierten Erklärung und laden förmlich dazu ein, diese kritisch zu hinterfragen.

An der Position der Baubehörde hat sich nichts geändert. Mit den Vorwürfen konfrontiert sagt Gunnar Polzin, Abteilungsleiter im Verkehrsressort, dass dies die aktuelle Marktsituation im Baugewerbe widerspiegelt. „Das ärgert uns selbst“, sagt Polzin. Aber auf die Preise der Bauunternehmen habe man keinen Einfluss. Nur wenige Firmen würden derzeit auf Ausschreibungen überhaupt ein Angebot abgeben. Klar sei, dass der Hafa die Kosten stoppen könne, aber das sei dann auch eine politische Entscheidung, ob man die Maßnahmen haben wolle. Behördliche Fehler seien in diesen Fällen nicht begangen worden.