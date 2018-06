Teoman Dogan möchte Medizin studieren. Dafür sei ein Abitur mit 1,0 eine sehr gute Ausgangsposition, sagt er. (Koch)

Sie haben gepaukt und gebüffelt und vielleicht die eine oder andere (Freuden-)Träne verdrückt. Und der ganze Aufwand hat sich gelohnt. An diesem Freitag sind 67 Schülerinnen und Schüler aus Bremen und Bremerhaven, die ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 bestanden haben, bei einem feierlichen Empfang im Rathaus geehrt worden.

Teoman Dogan ist einer von ihnen. Sein Abi absolvierte er an der Gymnasialen Oberstufe des Schulzentrums Geschwister Scholl in Bremerhaven. Mit 837 erreichten Punkten in den Prüfungen erreichte er den Gesamtdurchschnitt von 1,0. Die Abiturprüfungen absolvierte er in den Leistungskursen Geschichte und Biologie und legte nebenbei noch zwei Prüfungen in Deutsch und Mathe ab.

"Ich war schon immer ein guter Schüler, der gute Noten geschrieben hat", sagt Dogan selbstbewusst. Schon früh sei für ihn klar gewesen, dass er später einmal Medizin studieren will. Dafür sei ein sehr guter Notendurschnitt von Vorteil. "Das war meine Motivation", sagt der Abiturient. Demnächst will er sich um einen Studienplatz bewerben, "gerne auch in der näheren Umgebung".

Frederik Hachmeister hat sein Fachabitur mit begleitender Berufsausbildung am Schulzentrum Rübekamp in Bremen absolviert. Seine Prüfungsfächer waren Deutsch, Mathe, Englisch und Bio. Und auch er weiß, was er leisten kann, um seine Ziele zu erreichen: "Ich war immer gut in der Schule. Und als ich am Ende gesehen habe, dass die einzelnen Noten am Ende sogar für ein Einser-Abitur reichen könnten, war ich ganz besonders motiviert. Deshalb hab ich alles dafür getan, um dieses Ziel schließlich auch zu erreichen", erzählt Hachmeister. Im nächsten Jahr will er noch sein reguläres Abitur absolvieren. Danach will auch er studieren – am liebsten Agrarwissenschaften oder Biotechnologie.

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) eröffnete die Feierlichkeiten in der Oberen Rathaushalle mit einer Ansprache, in der sie die Abiturientinnen und Abiturienten würdigte. Nur besondere Menschen würden in dieser Halle in Empfang genommen. "Auf diese Weise wollen wir Ihnen zeigen, dass sie eine tolle Leistung erbracht haben", sagte die Senatorin. Die Gesellschaft brauche junge Menschen, die wissen, wo sie stehen und Verantwortung übernehmen können. "Wir setzen große Hoffnungen auf die junge Generation", betonte Bogedan.