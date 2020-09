Die Kühe Gina und Kim vom Hof Kaemena. Der Biohof auf dem Blockland ist Gewinner des Bundeswettbewerbs ökologischer Landbau 2016. (Frank Thomas Koch)

Die Landwirtschaft im kleinsten Bundesland hat für viele wohl überraschende Zahlen zu bieten: 29 Prozent der Landesfläche Bremens sind landwirtschaftlich genutzt, fast ein Viertel (24,3 Prozent) davon wird ökologisch bewirtschaftet – das ist bundesweit spitze. Die Zahl der Biobauern nimmt stetig zu. Wie viele Landwirte es allerdings ganz genau gibt, vermag auch die 1849 gegründete Bremer und damit nach eigenen Angaben älteste Landwirtschaftskammer Deutschlands nicht zu sagen.

(Grafik WESER-KURIER / Schumann /123RF)

Kraut und Rüben

Abweichend von der Statistik geht die Kammer von bis zu 160 landwirtschaftlichen Betrieben aus. Das Spektrum reicht demnach vom 250-Hektar-Betrieb mit 100 zu melkenden Kühen bis zum Kleintrieb mit zwei Hektar. Das Statistische Landesamt erfasst in der Regel Betriebe erst ab einer Größe von fünf Hektar. Dass die Datenlage an Kraut und Rüben erinnert, hängt mit unterschiedlichen Erhebungszeiträumen der Statistiken zusammen. Die Zahlen sind so nur schwer vergleichbar. Oder sie liegen gar nicht vor, weil Bremen unter Niedersachsen subsummiert wird.

Beispielsweise ist über landwirtschaftlich genutzte Flächen nach Kulturarten, über die betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Höfe, aber auch über Schweinehaltung beim Statistischen Bundesamt (Jahrbuch 2019) über Bremen nichts zu erfahren. Die Zahl der betrachteten Höfe ist so klein, dass laut Amt Rückschlüsse auf einzelne Betreibe möglich wären. „Daher unterliegen sie der statistischen Geheimhaltung.“

Wer zum Beispiel über die aktuellen Erträge Genaueres wissen will, kann den Bremischen Landwirtschaftsverband fragen. Geschäftsführer Christian Kluge schätzt die Lage als „alles in allem zufriedenstellend“ ein, obwohl es auch in diesem Jahr zu trocken gewesen sei für Gerste, Weizen und Raps. Gut sei auch das Ergebnis der vier Grasschnitte. Zwar lasse sich die Menge an Grassilage und Heu nicht beziffern, „aber wir haben keinen Grund zur Sorge, was die Versorgung mit Tierfutter im Winter betrifft.“

Es geht noch kleinteiliger: Informationen über Erdbeeren und Spargel gibt es nur direkt beim einzigen Erzeuger. Zwischen 25 und 30 Tonnen Erdbeeren und zehn bis 15 Tonnen Spargel haben er und seine Helfer in der Saison geerntet. Zur Landwirtschaft gehört natürlich der Landfrauenverein. Und in Bremen gibt es sehr viel mehr Landfrauen als Höfe. „Man braucht nicht unbedingt einen landwirtschaftlichen Betrieb, um Landfrau zu sein“, erklärt Andrea Geerken, Vorsitzende der aktuell 284 Mitglieder, die auf den ersten Blick verwundernswert scheinende Zahl.