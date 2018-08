Die Weser-Brücken in der Innenstadt (Christina Kuhaupt)

Nach dem verheerenden Einsturz einer Brücke im italienischen Genua mit vielen Toten rückt auch die Brückensituation in Deutschland und in Bremen in den Fokus. „Die italienische Situation können wir nicht beurteilen, weil es dort ganz andere Voraussetzungen gibt“, sagt Martin Stellmann, Sprecher des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr. In Bremen gelten wie in ganz Deutschland Auflagen und Prüfzirkel für die Brücken, die der Bund vorgibt.

„Wir haben alle Bauwerke in Bremen im Auge und prüfen diese zyklisch einmal im Jahr“, sagt ASV-Sprecher Stellmann. Insgesamt ist das Amt für 2200 Bauwerke von Tunnel bis Treppen in Bremen zuständig, darin enthalten sind 760 Brücken.

Alle sechs Jahre gebe es eine Hauptprüfung aller Brücken, wobei dann alle Aspekte kontrolliert werden. Unter anderem werde dann nach Faktoren wie der Betonfestigkeit oder der Stahlgüte geschaut.

Wenn eine Brücke wie die Stephanibrücke Mängel aufweist, wird ein engmaschiges Monitoring aufgesetzt und Maßnahmen wie Überholverbot, Abstand für Lastwagen oder einen schmaleren Fuß- und Radweg getroffen. "Dabei geht Sicherheit immer vor Leistungsfähigkeit", so Stellmann.