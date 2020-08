Am 15. August wurde Andreas Bovenschulte als Bürgermeister vereidigt. SPD-Fraktionschef war er nicht einmal zwei Monate. (Frank T. Koch)

Was muss ein Regierungschef mitbringen? Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Die Erwartungen sind unterschiedlich, hoch sind sie allemal. Andreas Bovenschulte scheint sie für viele Bremerinnen und Bremer zumindest in weiten Teilen zu erfüllen. Die Ergebnisse der Umfrage dieser Zeitung weisen darauf hin.

Der Bürgermeister hat sich auch nicht viel vorzuwerfen. Die Corona-Krise hat ihm sicher frühzeitig mehr abverlangt, als er sich je hätte träumen lassen. Dafür hat sie ihm im ersten Amtsjahr eine Popularität verschafft, von der seine Vorgänger Jens Böhrnsen und Carsten Sieling nur träumen konnten. Für viele Wähler dürfte Bovenschulte vor der Wahl 2019 ein unbeschriebenes Blatt gewesen sein.

Bislang hat der Bürgermeister das Land unaufgeregt und souverän durch die Krise gesteuert. Niemals ließ er den Hauch eines Zweifels aufkommen, dass der rot-grün-rote Senat arbeits- und handlungsfähig ist. Ein großer Teil der notwendigen Entscheidungen wurde gemeinsam mit der Bundes- und den anderen Landesregierungen verabredet. Dennoch haben andere Ministerpräsidenten Sonderwege eingeschlagen, auch, um von sich reden zu machen. Das ist Bovenschultes Sache nicht. Da dient er ganz dem Land, der Partei, nicht seinem Ego, da ist er ganz Verwaltungschef.

Der Bürgermeister ist gebildet, weiß sich auszudrücken, ist Hanseat genug, um die Nase nicht hoch zu tragen. Er hat eine verbindliche, bisweilen sogar selbstironische Art, kann auf Menschen zugehen. Oft wird erwähnt, dass er sich nicht scheut, vor Publikum seine Musikalität zu beweisen. Das mag auch daran liegen, dass andere hervorstechende Merkmale nicht bekannt sind. Kein roter Schal, keine auffällige Brille, keine bunten Socken, insofern eher unauffälliger Andreas als Polit-Popstar. Eitelkeit steht ihm in der Amtsausübung nicht im Wege. Bislang sieht nichts danach aus, dass ihm nach Weyhe auch Bremen zu klein werden könnte und er partout bundesweit von sich reden machen will.

Andreas Bovenschulte ist Sozialdemokrat durch und durch, dort links zu verorten, sonst wäre er nicht da, wo er ist. In der Praxis ist er in der Wirklichkeit seines Amts angekommen: Der Präsident des Senats ist nicht Präsident der SPD und der anderen beiden Regierungsparteien, sondern Bürgermeister für alles und jeden. Gegen die Wirtschaft, gegen die Handelskammer, gegen konservative Kreise lässt sich in Bremen auf Dauer nicht anregieren. Bovenschulte kann das akzeptieren, ohne sich zu verbiegen.

Sein Karriereweg könnte aus dem Handbuch für aufstrebende Führungskräfte in der Politik stammen: Er hat Jura studiert, war SPD-Landeschef und wurde Bürgermeister in Weyhe, um sich auf ein Regierungsamt auf Landesebene vorzubereiten. Er wurde zum Vorsitzenden der SPD-Bürgerschaftsfraktion gewählt, sozusagen für den letzten Schliff. Dem für die SPD desaströsen Wahlergebnis verdankt Bovenschulte, ohne längeren Umweg über die Bürgerschaft direkt an der Spitze des Senats gelandet zu sein. Fraktionschef war er nicht mal zwei Monate.

Was ihm Bürger, die politisch der Opposition nahe stehen, noch vorwerfen: dass er ein Amt innehat, für das er nicht gewählt worden ist, weder er als Person, noch als Parteimitglied. Daran ist auch nicht zu rütteln. Bovenschulte muss deshalb in besonderer Weise von sich überzeugen. Er muss beweisen, dass es mehr war als bloße Machtgier, die ihn ins Amt brachte, dass er es besser kann als andere – im Übrigen auch als sein Vorgänger.

Dabei könnte ihm genau das auf längere Sicht zu schaffen machen: Nach außen ist Bovenschulte ohne Fehl und Tadel. Hinter den Kulissen gibt es kleine Reibereien, ihm werden Alleingänge vorgeworfen. Allzu viele Selbstzweifel kann sich jemand in seinem Amt nicht leisten, aber ein zu großes Selbstbewusstsein ist ebenso wenig hilfreich. Der Grat ist schmal.

Dass er neue Wege findet, um Bremens Dauerprobleme anzugehen, dass er die richtigen Menschen zusammenbringt, dass er sich traut, alte Zöpfe abzuschneiden und, wenn es sein muss, unpopuläre Entscheidungen zu treffen – der Beweis, dass er dazu fähig ist, steht noch aus. Dazu ist noch Zeit.

