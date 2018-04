Eine eigens für den Freiwilligen-Tag gegründete Band begrüßte die Besucher, darunter auch Bürgermeister Carsten Sieling, mit einem Rock'n'Roll-Set. Hier im Bild zu sehen sind Gitarrist Oskar und Sängerin Celina. (Koch)

Etwa 800 Jugendliche und junge Erwachsene im Theater am Goetheplatz, das gibt es auch nicht alle Tage. Viele von ihnen sind noch nie hier gewesen, das ergeben die Interviews, die Channan, die zurzeit ihr Freiwilliges Kulturelles Jahr in der Schauspieldramaturgie des Theaters Bremen absolviert, mit den jungen Freiwilligen führt. Generalintendant Michael Börgerding hat bereits zum zweiten Mal die Türen seines Hauses ganz weit für Jugendliche, die ihr Freiwilliges Soziales, Kulturelles oder Ökologisches Jahr absolvieren, für den Tag der Freiwilligen geöffnet. Angekündigt wird er von einem Rock'n-Roll-Intro der eigens formierten SFD-Band. SFD steht für Sozialer Friedensdienst, auf dessen Initiative 1964 die Gründung des Freiwilligen-Dienstes zurückgeht.

Wunsch nach ÖPNV-Ticket

Börgerding begrüßt und lobt die anwesenden Freiwilligen genauso herzlich wie es später Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) tun wird. Klar wird aber auch, dass sie sich für ihr Engagement, das, so Sieling, das Land zusammenhält, mehr Anerkennung und Wertschätzung wünschen. Und bei dem schmalen Gehalt, das sich, je nach Institution auf zwischen 200 und 420 Euro pro Monat beläuft, wäre es schon eine Hilfe, wenn der Bürgerschaftsbeschluss zum kostenlosen Freiwilligen-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr möglichst schnell in die Realität umgesetzt werden könnte. Der Bürgermeister stellt in Aussicht, dass es wohl im Schuljahr 2019/20 so weit sein könnte. Auf jeden Fall wären die 150 000 Euro, die das kostet, gut angelegt, meinen die Freiwilligen.

Channan hat am Theater ein spannendes Jahr erlebt, wie sie betont. Sie konnte Erfahrungen in Dramaturgie und Regieassistenz sammeln und hat auch schon souffliert. Fünf junge Leute absolvieren zurzeit im Theater Bremen ihr Freiwilliges Kulturelles Jahr. „Wir könnten nicht auf sie verzichten“, betont der Intendant. Channan kann es nicht verstehen, weshalb nicht mehr ihrer Altersgenossen Theateraufführungen besuchen. Börgerding sieht das weniger dramatisch und betont, dass es schließlich viele vergünstigte Angebote für junge Leute gibt. So zahlen Studierende neun Euro auf allen freien Plätzen und Schulklassen müssen im Kinder- und Jugendtheater überhaupt keinen Eintritt bezahlen. Gerade ist das Azubi-Festival „Bremer Frühling“ zu Ende gegangen, bei dem Azubis für fünf Euro eine Theatervorstellung besuchen konnten.

Trickfilm über den Bürgermeister

Die Freiwilligen, die im Theater-Parkett sitzen, haben verschiedene Präsentationen vorbereitet, etwa einen Zeichentrickfilm über das Leben von Carsten Sieling. Eine weitere Freiwillige ist Gesa. Sie fordert mit ihrer Gruppe die Anwesenden auf, bei einem Bodypercussion-Set mitzumachen. Channan hat dagegen mit anderen Seminarkollegen vom sozialen Friedensdienst ein eigenes Stück inszeniert, das zeigt, was zu tun ist, falls es im Freiwilligen Jahr mal nicht so rund laufen sollte.