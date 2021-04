Nur Figuren und keine Besucher: Auch im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven herrscht derzeit Stille. (DAH/Ilka Seer)

Unter dem Lockdown leiden nicht nur Gastronomie und Einzelhandel, sondern auch Erlebniseinrichtungen wie die Botanika, das Universum oder das Deutsche Auswandererhaus. Öffentliche Mittel zur Unterstützung fließen zwar, werden aber unterschiedlich ausgezahlt. Trotz allem bleiben die Betreiber bislang gedämpft optimistisch. Die Entdeckerwelt Botanika in Schwachhausen konnte in diesem Jahr bisher drei Wochen im März öffnen – dabei waren die Ausfälle im vorigen Jahr schon erheblich. Bei den Besucherzahlen erreichte man etwa die Hälfte des Vor-Corona-Jahres 2019, sagt Sylvia Schuchardt, Leiterin für Kommunikation, Veranstaltungen und Vertrieb. Im Sommer habe man zeitweise und eingeschränkt Besucher einlassen können. Bei den Veranstaltungen sei 2020 nahezu ein Totalausfall zu bilanzieren gewesen. Zudem „sind Mehrkosten durch Hygienemaßnahmen und damit verbundene Anschaffungen entstanden“.

Öffentliche Hilfsgelder wurden ausgezahlt, wenn auch unregelmäßig. „Soforthilfen sind gleich nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 geflossen“, berichtet Schuchardt. Dann habe man November- und Dezemberhilfe beantragt. Deren Eingang erwarte man „in Kürze“, noch im April. „Dies deckt allerdings nur einen ganz geringen Anteil des coronabedingten Defizits“, betont das Botanika-Management. Für das verbleibende Defizit sei ein Ausgleich aus dem Bremen-Fonds vorgesehen. Dieser 1,2 Milliarden Euro schwere kreditfinanzierte Sondertopf des Senats soll die Folgen der Pandemie lindern.

Auch beim wissenschaftsorientierten „Mitmach-Museum“ Universum, einer hundertprozentigen Gesellschaft der Stadt Bremen, hat man Unterstützung aus öffentlichen Hilfsprogrammen beantragt und erhalten: „Unter anderem hat der Haushalts- und Finanzausschuss Mittel aus dem Bremen-Fonds in Höhe von 1,3 Millionen Euro bewilligt“, sagt Unternehmenssprecherin Marena Grotheer. Damit sei erst einmal der betriebliche Fortbestand gesichert, „wenngleich diese Absicherung von begrenzter und noch nicht absehbarer Dauer ist“.

Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven müsste ohne öffentliche Zuwendungen wohl endgültig schließen. „Die zwei Lockdowns haben zu einem vollständigen Einnahmeausfall geführt“, berichtet Sprecherin Ilka Seer. Während der wenigen Monate, als das Museum öffnen durfte, habe man keine Chance gehabt, „einen Puffer für den besucherarmen Winter anzulegen“. Wie auch in der Botanika konnte man nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern einlassen und keine Veranstaltungen anbieten. „Wir sind der Stadt Bremerhaven außerordentlich dankbar, dass sie uns in diesen ungewöhnlichen, schwierigen Zeiten finanziell unterstützt“, betont Seer. Zudem komme Hilfe vom Bund: Das Haus erhalte eine Förderung durch das „Neustart Kultur“-Programm.

In den drei Einrichtungen mussten bislang keine Beschäftigten entlassen werden. Das Auswandererhaus hat „schweren Herzens“ manche in Kurzarbeit geschickt. Das ist seit Januar auch bei einem Teil der Mitarbeiter in der Botanika der Fall. Und das Universum mit seinen knapp 100 Beschäftigten nutzt diese Möglichkeit bereits seit einem Jahr, „um Entlassungen zu vermeiden und Arbeitsplätze zu erhalten“.

In der Botanika habe man zudem die Arbeitsabläufe angepasst, erläutert Schuchardt: „Statt Besucherbetreuung haben die Mitarbeitenden während der Schließungen verschiedene andere Aufgaben übernommen, von der Renovierung einzelner Bereiche über Reparaturen bis zur Weiterentwicklung unserer Ausstellungsthemen.“ Zudem kümmere man sich um die Baustelle für das neue Schmetterlings- und Gibbonhaus, das in diesem Sommer eröffnet wird.

In allen Einrichtungen versucht man, trotz des Lockdowns für die Zeit nach der Pandemie zu planen. „Wir blicken mit Vorfreude auf unseren Neubau, den wir Ende Juni eröffnen werden“, sagt Ilka Seer vom Auswandererhaus. „Zum Teil entsteht durch die veränderten Rahmenbedingungen auch Neues“, berichtet Universum-Sprecherin Grotheer. Als „Lieblingsprojekte“ nennt sie Online-Veranstaltungen wie „Yuri‘s Night“ zur Raumfahrt oder den Wissenschaftspodcast für Kinder „Wunder dich schlau“.

Zuversicht auch am Rhododendron-Park: „Wir haben die Hoffnung, dass die besonderen Bedingungen der Botanika mit ihren großzügigen Schaugewächshäusern bald wieder eine Öffnung erlauben“, sagt Schuchardt. Denn das sei „ähnlich wie im Freiland oder in Parks, mit guter Lüftung und ausreichend Fläche, um Abstände einzuhalten“.

Zur Sache

Bremer Beteiligungen

Das Universum, ursprünglich ein rein privates Unternehmen, ist 2005 erstmals in Finanznot geraten. Damals war von einer Finanzierungslücke in Höhe von 2,3 Millionen Euro die Rede. Im Mai 2013 stand fest, dass Bremen die Erlebnis-Ausstellung übernimmt. Fünf Millionen Euro flossen in den Umbau, zur Hälfte finanziert von der EU. Ende 2006 bewilligte der Senat erstmals einen Betrag von 600 000 Euro, um die drohende Schließung der Botanika abzuwenden. Diese Prozedur wiederholte sich mehrfach, ehe die Einrichtung eine Perspektive entwickelte und sich die Besucherzahlen verbesserten. Auch am Auswandererhaus in Bremerhaven ist Bremen finanziell beteiligt. Der Umbau wird vom Land mitfinanziert.