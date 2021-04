Noch wird das Gebäude der Nord/LB am Domshof ausnahmslos von Mitarbeitern der Bank benutzt. Doch was geschieht mit der Immobilie, wenn sich das Unternehmen wie geplant bis spätestens Ende 2023 so weit aus Bremen zurückgezogen hat, dass nur noch eine kleine Vertretung übrig bleibt? Frei wird ein außerordentlicher Standort in unmittelbarer Nähe zum Weltkulturerbe Rathaus – und ein außerordentlichen Bau, der bereits mehrfach mit Preisen und Anerkennungen der Architektenwelt ausgezeichnet wurde. Die Nord/LB hat nach eigenen Angaben noch keine Entscheidung getroffen, was sie mit der erst knapp fünf Jahre alten Immobilie anfangen will. Was passiert zum Beispiel mit der Kundenhalle und dem Kassenbereich im Erdgeschoss? Und wie wird in Zukunft der markante ovale Innenhof genutzt?

Verwaltet wird das Haus von BLB-Immobilien, einer Tochter der Nord/LB. Sie trägt noch die Buchstaben der früheren Bremer Landesbank im Namen und hat nach der Fusion der beiden Banken im August 2017 ihr bisheriges Geschäft fortgeführt. „Bisher war das kein Thema, einen Teil des Gebäudes an andere Unternehmen zu vermieten“, sagt Udo Buskamp, Geschäftsführer von BLB-Immobilien. Und ganz so einfach sei das auch nicht. Es gebe die Sicherheitsanforderungen der Bank, außerdem technische Fragen wie separate Energiekreise und eigene Zugänge. „Im Laufe der Zeit könnte es aber durchaus sein, dass neben der Nord/LB weitere Firmen das Gebäude nutzen“, so Buskamp. Aktuell bringt die Nord/LB am Domshof 340 Arbeitsplätze unter, wie ein Sprecher der Bank mitteilt. Platz ist für 500 Schreibtische. Mit der Fusion hat der Personalabbau begonnen, er wird am Ende fast gegen Null laufen.

Der Bremer Sitz der Nord/LB umfasst nach Darstellung des Immobilienverwalters rund 13.000 Quadratmeter reine Bürofläche. Dazu kommen 600 Quadratmeter für die Gastronomie, die von den Lokalen „Bar Celona“ und „La Bottega“ genutzt werden, und 90 Autostellplätze in der Tiefgarage. Als klar war, dass die Bank Bremen verlässt, gab es schnell Spekulationen über die Zukunft des 100-Millionen-Euro teuren Prachtbaus. Wohnen, teilweise zumindest? Ein Grand Hotel? Buskamp schließt das mehr oder weniger aus: „Das Haus gehört zu den modernsten Bürogebäuden in Bremen, es ist deshalb naheliegend, diese Nutzung fortzuführen.“

Bremens Messe- und Großmarkt-Chef Hans-Peter Schneider hat etwas anderes ins Gespräch gebracht, allerdings nur für das Erdgeschoss und dort für einen begrenzten Bereich. Schneider stellt sich ein Café vor – die Kundenhalle als Ort der Begegnung mit Stühlen und Tischen auch außen vor. Der Plan steht im Zusammenhang mit der vom Senat gewünschten Neugestaltung des Domshofes mitsamt des Wochenmarktes, der dort stattfindet. Schneider will mehr Leben auf die Fläche und drumherum bringen. „Sollte das eines Tages möglich sein, fällt uns dazu sicherlich einiges ein“, kommentiert Buskamp die Idee mit dem Café. Möglicherweise müsste man dafür die Gebäudefront verändern, „aber behutsam und in Absprache mit dem Architekten und dem Denkmalschutz“.

Viel weiter ist BLB-Immobilien bereits mit drei weiteren Gebäuden in dem Gebiet. Sie stehen zwischen Sögestraße und Katharinenstraße und wurden früher ebenfalls von der Bank genutzt. Die Immobilien waren im vergangenen Jahr frei geworden und versammeln nach Angaben von Buskamp eine Bürofläche von 8000 Quadratmetern. Knapp zwei Drittel seien bereits wieder vermietet, und zwar ausnahmslos an Behörden. Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, die Bremische Bürgerschaft für zwei Jahre und das Gesundheitsamt mit einer Frist, die vom Verlauf der Corona-Pandemie abhängig sei – die Behörde habe in den Räume ihre sogenannten „Containment Scouts“ untergebracht, die bei Neuinfektionen für die Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden.