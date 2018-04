In 85 Prozent aller Fließgewässer im Land hat der Mensch deutliche Spuren hinterlassen: Eine schlechte Qualität der Gewässer ist die Folge. (Suhwa Lee)

Nur die wenigsten Flüsse und Bäche in Bremen sind ökologisch in einem guten Zustand. Laut aktuellen Daten der Umweltbehörde erreicht nach EU-Kriterien bislang kein Fließgewässer im Land gute oder sehr gute Ergebnisse. Zwar gibt es in einzelnen Bremer Gewässern Fische, Pflanzen und Kleintiere in ihrer typischen Ausprägung, aber in keinem ist die Gemeinschaft so, wie man sie dort eigentlich vorfinden müsste, heißt es aus dem Umweltressort. Eine Situation, die in Niedersachsen und in ganz Deutschland nicht wirklich besser ist.

Zwar wurde die Wasserqualität bundesweit gesteigert, aber die biologischen Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer natürlichen Umwelt sind nur in den wenigsten Fließgewässern in einer guten Verfassung. Das ging Anfang April aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor (wir berichteten).

In Bremen werden Bebauungen, Vertiefungen und der starke Tidenhub der Weser als Ursachen für die schlechte Qualität der Gewässer genannt. Nur neun von 33 Fließgewässern (27 Prozent) erreichen einen mäßigen ökologischen Zustand. Das Umweltressort stuft 14 Gewässer (42,5 Prozent) als unbefriedigend und zehn (30,5 Prozent) als schlecht ein.

Im Land Bremen weisen 85 Prozent aller Gewässerabschnitte eine deutliche bis vollständige Veränderung auf, die durch den Menschen entstanden ist. Relativ gute Strukturen gebe es noch an der Wümme, der Lesum und an den Mittel- und Oberläufen der Geestbäche in Bremen-Nord, heißt es aus der Umweltbehörde.

Durch vielfältige Ursachen wie den Hochwasserschutz, die Nutzung als Wasserstraße oder die Enge durch Bebauung im urbanen Raum seien Verbesserungen der Strukturen nur selten möglich. Vor allem fehle es an Flächen dafür. Die Weser, Lesum, Wümme und Ochtum weisen zudem aufgrund der Weservertiefungen einen deutlich erhöhten Tidenhub auf, der die Ufer zu schwer besiedelbaren Lebensräumen macht.

„Bremen unternimmt einiges für den Schutz und die Verbesserung seiner Gewässer“, sagt Umweltstaatsrat Ronny Meyer. So habe das Land von 2015 bis 2021 ein deutlich größeres Finanzbudget in Höhe von gut sechs Millionen Euro bereitgestellt, um die Ziele der der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verstärkt zu verfolgen.

Michael Koch, Referatsleiter in der Umweltbehörde, erklärt: „Jeder weiterer Eingriff in ein Fließgewässer, beispielsweise durch fortschreitende Weservertiefungen, ist ein Rückschlag für das Erreichen der Ziele.“ Leider sei den ökologischen Folgen solcher Ausbauten früher zu wenig Beachtung geschenkt worden beziehungsweise wurden sie unterschätzt.

Zu hohe Nitrat-Werte

Mit aktuellen Maßnahmen an der Weser, der Wümme und dem Maschinenfleet wolle man die Strukturen der Gewässer verbessern. Zudem sei es das Ziel, dass weniger Schadstoffe und Nährstoffe ins Wasser gelangen. Bremen hat in den Randlagen ein vergleichsweise engmaschiges Gewässernetz. Die Behörde führt 350 Gewässer namentlich auf, mit einer Gesamtlänge von etwa 900 Kilometern.

„Begradigte, verengte und vertiefte Flüsse voller Ackergifte und Dünger bieten vielen Tieren und Pflanzen keinen Lebensraum mehr. Wir Grünen wollen daher, dass die Vertiefung der Unterweser nicht mehr weiterverfolgt wird, da negative Folgen für Natur-, Vogel- und Gewässerschutz zu erwarten sind, der wirtschaftliche Nutzen aber sehr gering wäre“, sagt Grünen-Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther.

In Niedersachsen erreichen nur zwei Prozent der Fließgewässer einen guten ökologischen und chemischen Zustand. Das geht aus Messungen des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hervor. Alle natürlichen Seen sowie alle Übergangs- und Küstengewässer verfehlen das Ziel. Grund dafür ist die Belastung mit Nährstoffen aus der Landwirtschaft. So wird der Grenzwert für Nitrat inzwischen auf 60 Prozent der Landesfläche überschritten.

„Da gibt es nichts zu beschönigen“, sagte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast bei der Vorstellung des aktuellen Nährstoffberichts. Niedersachsen will die besonders belasteten Gebiete nun als „Risikogebiete“ ausweisen. BUND, Greenpeace und Nabu fordern die Landesregierung auf, die Tierbestände zu reduzieren, um das Grundwasser nicht weiter zu gefährden. „Der Umfang der Tierhaltung muss wieder an die vor Ort zur Verfügung stehende landwirtschaftliche Fläche angepasst werden“, fordern die Umweltverbände in einer Presseerklärung.