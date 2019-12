Bremens Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). (Frank Thomas Koch)

Wo machen Stadt und Land Bremen Gewinne, wo müssen sie zuschießen? Wie viele Menschen arbeiten für die 112 Eigenbetriebe, Stiftungen des öffentlichen Rechts und Gesellschaften, an denen Bremen beteiligt ist? Was verdienen eigentlich die Vorstände und Geschäftsführer dort? Und wie sieht es mit dem Frauenanteil aus? Antworten darauf bieten 254 Seiten unter dem drögen Titel „Beteiligungsbericht 2018“. Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne), dessen Behörde das Zahlenwerk erstellt hat, nennt es einen „wichtigen Beitrag zu Transparenz“. Das ist nicht übertrieben, denn der Bericht ist frei zugänglich.

Man erfährt etwa, dass 22 868 Menschen – umgerechnet in Vollzeitstellen – für die genannten Betriebe und Gesellschaften arbeiten. Das sind weit mehr als im Mercedes-Werk oder bei Airbus und mehr als in den vorigen Jahren: 2015 waren es noch fast 2000 Beschäftigte weniger.

Aus manchen dieser Beteiligungen fließt ordentlich Geld zurück in den Bremer Haushalt. Größter Goldesel ist die BLG Logistics Group mit 18,5 Millionen Euro. Aber auch die Wohnungsgesellschaft Gewoba (11,7 Millionen), die Bremer Aufbaubank (2,75 Millionen) oder die Brepark (1,7 Millionen) sind Aktivposten im Portfolio. Zusammen mit einigen kleineren Gewinnbringern kamen 2018 fast 35,7 Millionen Euro an Rückführungen zusammen.

Allerdings lagen die nötigen Zuwendungen an sämtliche 61 Gesellschaften mit fast 65 Millionen Euro deutlich darüber. Bei den Eigenbetrieben, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts stehen Rückführungen von 452 000 Euro sogar Zuwendungen von fast 152,7 Millionen Euro gegenüber. Neben dem politischen Einfluss liegt also der Wert vor allem in der Rolle als Arbeitgeber für tausende Bremerinnen und Bremer.

Die Förderung weiblicher Karrieren indes wird durch staatliche Beteiligung in Bremen nicht wirklich beschleunigt. In den Geschäftsführungen der Gesellschaften lag der Frauenanteil bei 24,7 Prozent, in den Aufsichtsgremien bei 30,1 Prozent.

Bei einer der Top-Verdienerinnen ist dann auch gleich noch eine Pikanterie zu entdecken: Jutta Dernedde, im November geschasste Chefin des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno), erhielt 2018 noch 98 000 Euro als „erfolgsbezogene Komponente“ ihres Jahresgehalts von insgesamt 323 000 Euro. Da war die Geno mit ihren fast 5700 Beschäftigten schon defizitär. Etwa in der Höhe von Derneddes „Erfolgsprämie“ beginnen die Jahresgehälter der Geschäftsführer: Claus Suhling vom Abrechnungsdienstleister Performa Nord kam 2018 auf 96 000 Euro, Kita-Bremen-Chef Wolfgang Bahlmann (1600 Beschäftigte) erhielt genau 100 000 Euro.

Top-Gehälter liegen offen

In der Liga bis 200 000 Euro spielen unter anderen Christian Kötter-Lixfeld (Bremer Philharmoniker, 108 000), Martina Baden (Bremer Bäder, 127 000), Erika Becker (Brepark, 160 000), Peter Siemering (Touristik-Zentrale, 168 000), Michael Barth (Bremer Toto und Lotto, 174 000), Theater-Intendant Michael Börgerding (186 000) und Daniela Enslein, Chefin des neuen Kommunalunternehmens Bremer Stadtreinigung (187 000).

Hans Peter Schneider, Chef vom M3B (vormals Großmarkt Bremen) verdiente 203 000 Euro. M3B übernahm 2018 den gesamten Geschäftsbereich von Messe Bremen und ÖVB-Arena. Noch besser als Schneider verdienten Robert Howe (bremenports, 209 000) oder Andreas Heyer (Wirtschaftsförderung Bremen, 246 000). Etwas jenseits der Viertelmillionen-Marke lagen die Gehälter der BSAG-Vorstände Michael Hüning und Hans Joachim Müller und der Gewoba-Chefs Peter Stubbe und Manfred Sydow. Mit Abstand Top-Verdiener aber war BLG-Vorstand Frank Dreeke mit etwas über einer Million Euro Jahresgehalt.

Die Gehälter der Geschäftsführungen werden seit fünf Jahren veröffentlicht, auf freiwilliger Basis. Denn wer das nicht möchte, den schützt seit 2018 die Datenschutz-Grundverordnung. Dies nutzten unter anderen die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Antje Boetius, und Veit Hürdler, Chef des Columbus Criuse Centers in Bremerhaven.