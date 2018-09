Bremens Justiz stehe wegen der jahrelangen Versäumnisse des rot-grünen Senats vor dem Kollaps, behauptet Klaus Remkes (BIW). (Carmen Jaspersen/dpa)

Rot-Grün habe die Justiz in Bremen kaputtgespart und ignoriere seit Jahren stur und selbstherrlich alle Hilferufe aus Reihen von Richtern und Staatsanwälten, sagen CDU und Bürger in Wut (BIW). Und sehen den Rechtsstaat in Gefahr. Alles faktenfreies Wahlkampfgetöse, halten SPD und Grüne dagegen. Loben Bremens Justiz für ihre engagierte und hochkompetente Arbeit. Und sich selbst für die Personalaufstockungen der vergangenen Jahre.

In etwa zwischen diesen Polen bewegte sich am Mittwoch in der Bürgerschaft die Debatte zur Arbeitsbelastung der Justiz. Ausgelöst worden war diese Diskussion durch eine Umfrage des Bremischen Richterbundes zu diesem Thema, die wie berichtet in der vergangenen Woche vorgestellt wurden. 164 der 282 aktiven Richter und Staatsanwälte Bremens nahmen an der Umfrage teil.

Deren Ergebnisse nutzte Turhal Özdal (CDU) für eine Breitseite gen Regierungskoalition: 85 Prozent der Juristen, die über permanente Überbelastung klagen, 87 Prozent, die sich von Rot-Grün nicht wertgeschätzt fühlen, Überstunden, die hochgerechnet für 41 zusätzliche Stellen reichten – wer angesichts dieser Zahlen behaupte, Bremens Justiz sei auskömmlich ausgestattet, könne nicht ernst genommen werden, wetterte Özdal.

Bremens Justiz stehe wegen der jahrelangen Versäumnisse des rot-grünen Senats vor dem Kollaps, legte Klaus Remkes (BIW) nach. Angesichts der Tatsache, dass es selbst bei schweren Straftatbeständen Jahre dauere, bis die Angeklagten vor Gericht stünden, müsse man sich fragen, ob der Rechtsstaat in Bremen überhaupt noch funktionsfähig ist.

Was vor allem für die betroffenen Opfer dieser Straftaten unerträglich sei, griff Kristina Vogt (Die Linke) diesen Faden auf. Und dass deutlich über die Hälfte der Richter und Staatsanwälte angaben, als Folge der Überlastung mit der Qualität ihrer Arbeit nicht mehr zufrieden zu sein, sei ein erschreckender Befund für diejenigen, die auf die Arbeit der Gerichte angewiesen seien.

Dass der Rechtsstaat in Bremen in Gefahr sei, tat Sascha Aulepp (SPD) als „unverantwortliche Unterstellung“ und „Wahlkampfgedonner“ ab. Die CDU sei an einer sachlichen Auseinandersetzung hierzu nicht interessiert, weil sie sich ihr „schön-schauriges Bild“ nicht von Tatsachen kaputt machen lassen wolle. Zu diesen Tatsachen gehört für die SPD, dass man personell längst „ordentlich draufgesattelt“ habe und dass dies vom Richterbund auch durchaus gewürdigt worden sei.

Hohe Zahl an Altverfahren bereitet Sorgen

Die Bremer Justiz erledige mehr Verfahren als im Bundesdurchschnitt, ergänzte Sülmez Dogan (Grüne). „Hier sind wir sogar führend.“ Das eigentliche Problem sei nicht die hohe Zahl der Eingänge und die daraus resultierende Belastung, sondern vielmehr der Berg an Altbeständen. Hier liege man weit über dem Bundesschnitt. Dies sei ein Defizit und lasse sich auch nicht schönreden. Aber das Bild, dass Bremens Justiz überall schlecht arbeite, stimme einfach nicht.

Trotzdem müsse man die Umfrageergebnisse ernst nehmen, betonte Peter Zenner (FDP), der sich gegen den Vorwurf verwahrte, mit diesem Thema „Wahlkampfklamauk“ zu betreiben. Ganz offensichtlich sei eine besser Kommunikation zwischen Politik und Richterschaft angezeigt. Und dass die Hälfte der Juristen darüber klage, Tätigkeiten der Geschäftsstellen erledigen zu müssen, ginge überhaupt nicht, griff Zenner ein weiteres Ergebnis der Umfrage auf. Justiz dürfe nicht nur als „Richter“ begriffen werden. Zusätzliches Personal müsse auf allen Ebenen eingestellt werden.

Justizsenator Martin Günthner (SPD) nutzte die Diskussion in der Bürgerschaft, um eine Lanze für Bremens Justizmitarbeiter zu brechen. Auf allen Ebenen würden in vielen Bereichen Spitzenleistungen erbracht. Und von dauerhaften Problemen könne ohnehin keine Rede sein. Hier bedürfe es vielmehr eines genaueren Blickes auf die Details, um die Probleme einordnen zu können. Das Personal in den Strafkammern sei zum Beispiel durchaus auskömmlich, um die Zahl der Eingänge abarbeiten zu können. Sorgen bereite lediglich die hohe Zahl an Altverfahren. Hier jedoch habe man personell längst mit einer „temporären Aufstockung“ reagiert.

Seit Anfang September arbeite eine neue Strafkammer am Landgericht, die zweite werde im Oktober ihre Arbeit aufnehmen. Damit gebe es seit 2015 fünf neue Strafkammern und sei die Zahl der Richter zwischen 2014 und 2017 von 51 auf 59 gestiegen. Er wolle diesen Kurs verstätigen, kündigte Günthner an. Inklusive einer Anpassung der Besoldung an andere Bundesländer. „Anerkennung und Wertschätzung müssen sich auch in guter Bezahlung niederschlagen.“