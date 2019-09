Der Bremische Richterbund ist der größte Berufsverband der Richter und Staatsanwälte im Land Bremen. (Ralf Michel)

Andreas Helberg bleibt Vorsitzender des Bremischen Richterbundes, dem Verein Bremischer Richter und Staatsanwälte. Auf der Jahresmitgliederversammlung des Vereins wurde der Vorsitzende Richter am Landgericht ebenso in seinem Amt bestätigt wie Gesa Kasper als stellvertretende Vorsitzende sowie Valerie Neuhausen (Richterin am Amtsgericht) als Geschäftsführerin. Neu im Vorstand und Pressesprecherin des Verbandes ist die Richterin am Landgericht Annika Vennemann. Dem Vorstand des Vereins gehören außerdem weitere neun Richterinnen und Richter und vier Staatsanwältinnen und Staatsanwälte an. Der Bremische Richterbund hat 230 Mitglieder und ist damit der größte Berufsverband der Richter und Staatsanwälte im Land Bremen.

In seiner Ansprache nach der Wahl betonte Helberg die Bedeutung des Rechtsstaates für die Demokratie, konstatierte aber zugleich, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat schwinde. „Uns allen muss daran gelegen sein, dass die Entscheidungen der Justiz weiterhin auf Akzeptanz treffen und der Rechtsstaat die ihm zukommende stabilisierende Rolle in unserer Gesellschaft erfüllen kann„, sagte Helberg. “Wir müssen für eine funktionierende Justiz sorgen. Denn sonst wirkt auch der Rechtsstaat fehlerhaft und damit angreifbar.“

Die im Koalitionsvertrag angekündigte erhebliche Erhöhung der Haushaltsmittel für weitere Richter, Staatsanwälte, Servicekräfte und Justizbedienstete anzustellen, begrüßte Helberg. Zugleich warnte er aber davor, dieses Vorhaben auf die lange Bank zu schieben: „Wir brauchen ein schnelles Handeln, zumal der Markt qualifizierter Juristen hart umkämpft ist und auch im Bereich der nachgeordneten Dienste eine erhebliche Personallücke besteht.“

In Anwesenheit des neuen Staatsrates für Justiz und Verfassung, Björn Tschöpe (SPD) sowie mehrerer Bürgerschaftsabgeordneter formulierte der Vorsitzende des Richterbundes auch die Erwartungen des Verbandes an eine Reform des Bremischen Richtergesetzes. Die Justiz müsse frühzeitig „sturmfester“ gemacht werden, Richter und Staatsanwälte müssten auch in der Zukunft nicht nach politischer Haltung, sondern allein nach ihren fachlichen Qualifikationen ausgesucht und befördert werden. "Das muss gesetzlich besser abgesichert werden.“