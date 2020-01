Als Bremen zuletzt 2004 vorsitzendes Bundesland bei der Konferenz der Justizminister war, gab’s alles noch auf Papier. Das soll sich nun ändern: 2020 gibt’s stattdessen PDFs. (Frank Thomas Koch)

Der Besuch aus Kiel war nur mit kleinem Gepäck zum Besuch im Rathaus gereist: Schleswig-Holsteins Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) übergab die Amtsgeschäfte als Vorsitzende der Konferenz der Justizministerinnen und -minister turnusgemäß an Senatorin Claudia Schilling (SPD). Und anders als bei 90 vorherigen Wechseln im Reigen der Bundesländer war zum ersten Mal kein Kleinlaster notwendig, um das umfangreiche Archiv gleich mit abzuliefern – Sütterlin-Waack überreichte ihrer Nachfolgerin neben einem Marzipan-Glücksschwein zwei CD-ROMs mit den Daten.

Das geschah auf ausdrücklichen Wunsch von Schilling. Sie will die „JuMiKo“ von den Papierbergen befreien, die die halbjährlichen Treffen bislang verursachten. Entwürfe, Vorlagen, Änderungsanträge und Beschlüsse: All das werden die rund 100 Teilnehmer – aus jedem Bundesland sind im Normalfall Minister, Staatsrat und Abteilungsleiter der Justizressorts dabei, dazu Vertreter vom Bund wie Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) – am 17. und 18. Juni bei der Frühjahrskonferenz im Steigenberger Hotel „nur“ in elektronischer Form erhalten.

Mehr zum Thema Digitalisierung der Bremer Behörden Wo digitale Verwaltung klappt Die öffentliche Verwaltung hat sich auch in Bremen einen Digitalisierungsschub verordnet. Die ... mehr »

„Wir wollen das gesamte Sitzungsgeschehen auf Monitoren und über Tablets abbilden“, sagte Schilling. „Wenn wir zehntausende Seiten an Papier sparen, ist das ein Beitrag zum Klimaschutz. Außerdem erhoffen wir uns auch mehr Effizienz.“ Dann nämlich, wenn zum Beispiel vom Organisationsteam die Änderungen auf Wunsch der Staatsräte-Runde, die vor der eigentlichen Konferenz tagt, nicht mehr erst ausgedruckt, neu einsortiert und an alle verteilt werden müssen. Die Dokumente und Archive an sich gibt es bereits elektronisch, gespeichert auf einem BSCW-Server (funktioniert ähnlich wie eine Cloud). „Wir hoffen, dass es gut funktioniert“, sagte die Senatorin, „und dass es sich dann auch bei anderen durchsetzen wird.“ Vorbild sind die elektronischen Gerichtsakten, mit denen seit Mai 2019 das Verwaltungsgericht arbeitet, nach Angaben der Behörde als eines der ersten deutschlandweit.

Schiffsregister werden Thema

Inhaltlich ist der Vorsitz der Justizministerkonferenz weniger bedeutsam als auf der organisatorischen Ebene: alle Bundesländer können gleichberechtigt Anträge einreichen. Nicht über alle der durchschnittlich 40 bis 50 Punkte, die so für die Tagesordnung zusammenkommen, wird auch diskutiert. Wie in der Bürgerschaft auch, einigen sich die Politiker im Vorfeld auf eine Konsensliste. In ihrer 90. Ausgabe beschäftigte sich die Konferenz unter anderem mit verschärften Regelungen für die Bekämpfung von Hate Speech im Internet und hatte darauf gedrängt, Reisende bei Insolvenzen von Veranstaltern besser abzusichern – Anlass war die Pleite der Thomas-Cook gewesen.

Claudia Schilling hat sich zwei Themen vorgenommen, die sie aus Bremer Sicht für wichtig hält. Eins davon ist ebenfalls die Digitalisierung, und zwar von Schiffsregistern. Wenn zum Beispiel ein Schiff einer Bremer Reederei in Südafrika liege und es verkauft werden soll, sollten die dafür nötigen Prüfungen und Nachweise auch per Computer versendet und geprüft werden können. „Im Moment werden für Wechsel in Schiffsregistern noch Menschen mit den Papieren durch die ganze Welt geflogen“, sagte sie. „Das halte ich für sehr retro.“ Auch mit den Arbeitsbedingungen in Textilfabriken in Bangladesch und anderen asiatischen Ländern sollen sich die Justizminister nach dem Willen Schillings im Sommer beschäftigen, und zwar bei Fragen zum Produkthaftungsgesetz, das zurzeit auch auf EU-Ebene diskutiert wird. Schilling: „Wir wollen Impulse für die Bundesgesetzgebung setzen.“