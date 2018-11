Stefan Spiewack ist Kanal-TV-Inspekteur. Er lässt einen mit einer Kamera ausgestatteten Roboter in die Tiefe, um sich den Zustand bremischer Abwasserkanäle anzusehen. (Frank Thomas Koch)

Stefan Spiewack weiß, was die große Mehrheit der Bremer nicht weiß – nämlich, was sich unterhalb der Straßen tut. Das Kanalnetz kennt er teilweise aus eigener Anschauung, aber vor allem durch Kamera-Aufnahmen. Spiewack ist Kanal-Inspekteur und gehört damit zu den Hansewasser-Mitarbeitern, die Roboter fernsteuern und durch Bremens Kanäle schicken. Mithilfe schwenk- und drehbarer technischer Augen gucken sie sich unter der Erde um.

Wenn Spiewack kommt, waren schon Kollegen da. Dem Kanalinspektionsfahrzeug fährt ein Hochdruckspülwagen voran. An diesem Tag sind die Teams am westlichen Ende Bremens unterwegs, in der Gottlieb-Daimler-Straße in Oslebshausen. Die Kanäle im Bremer Industrie-Park stammen aus dem Jahr 2001, „das ist für uns sehr jung“, sagt Bastian Beich, Leiter der Abteilung Auftragsabwicklung Kanalreinigung und Inspektion. So sehen sie auch aus: Der Zustand, den die Kamera des Roboters einfängt, scheint auf den ersten Blick tipptopp. Ob es auf den zweiten Blick nicht anders ist, prüfen und beurteilen Ingenieure in der Hauptverwaltung.

Spiewack hat den Roboter von guter Dackelgröße und vom Wert „eines kleinen Mercedes“ in den Kanal hinuntergelassen. Im Fond des Wagens setzt er sich an einen Bildschirm, von hier aus steuert er den Automaten und verfolgt, was die Kameralinsen unter der Erde einfangen. Wo Rohre aneinanderstoßen, lässt er den Roboter halten und die Muffen abschwenken. 500 Meter Kanal pro Fahrzeug und Schicht werden laut Beich inspiziert.

Nach Bedarf, aber in jedem Fall alle zehn Jahre, sagt Beich, soll jeder Kanal-Meter einmal in Augenschein genommen worden sein, ob durch ein menschliches Auge bei entsprechend großen Durchmessern oder durch ein Objektiv. Entdeckt Spiewack Auffälligkeiten, meldet er sie an die Zentrale, sein Bordcomputer ist an das Firmennetzwerk angeschlossen. Die aufgezeichneten Bilder werden in einem digitalen Kanalkataster archiviert und von Experten klassifiziert. „Das ermöglicht die genaue Erfassung sämtlicher Kanalnetzdaten und ist die Grundlage für alle Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen“, erläutert Bastian Beich.

Nicht weniger gut in Schuss als die bremischen Abwasserkanäle ist nach Angaben der SWB AG das Strom-, das Gas-, das Fernwärme- und das Trinkwassernetz. Rund 80 Millionen ständen pro Jahr für Instandhaltungsarbeiten und neue Projekte zur Verfügung, sagt Patrick Wittenberg, technischer Geschäftsführer der Wesernetz Bremen GmbH. „Wir wollen in den nächsten Jahren mehr investieren, insbesondere im Bereich Modernisierung und Optimierung.“ Das geplante Plus: rund zehn Prozent.

Eine gewisse Lebensdauer

Ist irgendwo im Wesernetz einen Sanierungsstau zu beklagen? Davon will Wittenberg nicht sprechen. „Nach aktuellem Stand der Technik sind unsere Netze gut in Schuss.“ Fakt sei jedoch, dass Energie- und Trinkwasserversorgungsnetze wie andere Anlagen oder Bauten eine gewisse Lebensdauer hätten. Entsprechend gebe es bestimmte Dekaden, in der ein großer Teil des Netzes nach und nach erneuert werden müsse.

In Städten wie Bremen spiele das Ende des Zweiten Weltkriegs für den Zustand der Netze eine große Rolle. Wo ein erheblicher Teil der Infrastruktur in Schutt und Asche gelegt worden sei, seien in kurzer Zeit große Teile der neuen Trinkwasser- und Stromversorgung entstanden. „Die Basis für das Leitungsnetz in Bremen stammt im Grunde aus den 1950er- und 1960er-Jahren“, sagt Wesernetz-Sprecher Christoph Brinkmann.

Tatsache sei überdies, „dass wir derzeit sehr stark priorisieren“, so Wittenberg weiter. Es gebe eine Reihe von Restriktionen, die den Sanierungs- und Erneuerungstätigkeiten Grenzen setzten. „Die Finanzierung ist bei uns im Moment allerdings nicht das größte Problem.“ Weitaus größere Schwierigkeiten bereite der Wesernetz GmbH – wie auch dem Amt für Straßen und Verkehr sowie Immobilien Bremen – der Fachkräftemangel. „Das gilt für die gesamte Branche und die gesamte Bundes­republik“, sagt Wittenberg. „Der begrenzende Faktor für unsere Investitionsplanung für die nächsten Jahre ist ganz klar die Fachkräfte­situation.“

Entsprechend sei es wichtig, größere Bauvorhaben noch weiter im Voraus zu planen. „Der Balanceakt ist, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun.“ Das bedeute, ein Augenmaß dafür zu entwickeln, wann der richtige Zeitpunkt für umfangreichere Erneuerungen gekommen sei – finanziell, personell und hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit. Zurate gezogen werden dafür diverse Datensammlungen und -analysen, dazu zählen Altersmodelle und Störungshäufigkeiten, statistische Erhebungen zu verwendeten Materialien sowie Lebenszeitzyklen und Ähnliches mehr. Vor allem PVC-Trinkwasser-Rohre, die massiv in den 1970er-Jahren verlegt wurden, seien in den vergangenen Jahren ersetzt worden, ergänzt Christoph Brinkmann.

Anders als die Hansewasser macht sich die Wesernetz GmbH nicht rollende Roboter zunutze, um sich den Zustand von Rohren anzusehen. Es gibt andere Methoden, insbesondere für das Fernwärmenetz. Bis vor einiger Zeit wurde es mit Hubschraubern abgeflogen, die mit hochsensiblen Wärmekameras ausgestattet waren, um Lecks oder andere Unregelmäßigkeiten zu orten. Im März wurden laut Patrick Wittenberg erstmals Drohnen zur Schadenssuche eingesetzt. Dieses Vorgehen sei deutlich leiser, aber auch billiger, und die Ergebnisse seien vielversprechend genug, um sich ähnliche Technik womöglich auch für andere Netze zunutze zu machen.

Wesernetz-Kunden zahlen niedrigste Entgelte

Über den Zustand der Netze wacht nicht allein die Wesernetz GmbH. Die Bundesnetzagentur reguliert Elektrizität und Gas. Zudem gibt es verbindliche Vertragsvereinbarungen mit Bremen. Eine bestimmte Anzahl von Schäden dürfe beispielsweise nicht überschritten werden, erläutert Patrick Wittenberg. Regelmäßig werde überprüft, wie viele Lecks sich durchschnittlich auf einem Kilometer Rohrabschnitt aufgetan hätten. Die Wesernetz GmbH liege mit ihrer Schadensrate unter dem Branchendurchschnitt. Auch das lasse Rückschlüsse auf den Zustand des bremischen Trinkwassernetzes zu.

Ein Qualitätsmerkmal für Strom ist laut ­Patrick Wittenberg der „Q-Faktor Nichtverfügbarkeit“ der Bundesnetzagentur: Er ­bemisst die Anzahl und Dauer von Versorgungsunterbrechungen und Störungen aus eigenem Verschulden der Netzbetreiber. Überschreite der Faktor eine bestimmte Größe, werde eine Geldstrafe fällig. „Das ist der monetäre Anreiz, um als Betreiber sein Netz instand zu halten.“

Wesernetz-Kunden in Bremen zahlten die niedrigsten Entgelte bundesweit, betont der technische Geschäftsführer, nicht jedoch auf Kosten der Infrastruktur und damit zulasten nachfolgender Generationen. Das belege diese durchschnittliche Nichtverfügbarkeit: Laut Bundesnetzagentur mussten sich Verbraucher in Bremen 2017 rund zwölf Minuten ohne Strom behelfen. Der bundesweite Durchschnitt lag bei gut 15 Minuten.