Swen Pfister ist Bereichsleiter Netz bei Hansewasser. Bremens Abwasserkanäle sind gut in Schuss, das liegt unter anderem an dem Vertrag, den Hansewasser an die Stadt bindet. (Frank T. Koch)

Herr Pfister, wie beschreiben Sie den Zustand der bremischen Abwasserkanäle?

Swen Pfister: Ich kann guten Gewissens sagen, dass die Kanäle in einem guten Zustand sind.

Woran misst man das? An Schadensfällen wie Rohrbrüchen?

Wir inspizieren jährlich rund 230 Kilometer des 2300 Kilometer langen Bremer Kanalnetzes und erfassen die Daten in einem digitalen Kanalkataster. So wissen wir genau, wie es um die Kanäle und Anlagen steht.

Und wie steht Bremen bei diesen Daten da?

Das Kanalnetz ist durchschnittlich 44 Jahre alt, damit stehen wir im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. In Berlin ist das Durchschnittsalter beispielsweise deutlich höher. Wo wir im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gut abschneiden, ist beim sogenannten Substanzwert, der beschreibt, wie stark ein Gegenstand abgenutzt ist. Der Zustand des Bremer Netzes ist besser, als er es seinem Alter nach erwarten ließe.

Mit anderen Worten: Das Kanalnetz ist so gepflegt worden, dass es sich für sein Alter erstaunlich gut hält?

So kann man es vielleicht ausdrücken. Unsere Strategie ist es, bei Schäden frühzeitig und schnell zu intervenieren, damit sie auf Dauer nicht noch größer werden. Das lohnt sich auf lange Sicht. Was unseren Investitionsbedarf betrifft, liegen wir bundesweit deshalb auch konstant im Mittelfeld.

Es gibt Kanalalterungsprognosen. Was ist darunter zu verstehen?

Das durchschnittliche Lebensalter eines Kanals in Bremen beträgt knapp 80 Jahre. Wir verfolgen sehr genau, wann wir welche Schäden wo beheben müssen, um Aussagen für die Zukunft zu treffen. Das Kanalnetz in Bremen stammt aus ganz verschiedenen Epochen und Materialien, vieles ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Eine unserer Aufgaben ist, so vorausschauend zu planen, dass nicht innerhalb von einer kurzen Zeit ein sehr großer Teil des Netzes sanierungsbedürftig ist. Für Bremen können wir anhand unserer Datenerhebung bereits heute prognostizieren, dass auch die nächsten Generationen über Abwasseranlagen verfügen, die von hohem Wert sind. Mit diesem Vorgehen ist Hansewasser ein Vorbild in der Branche.

Wie viel investiert Hansewasser in die Kanalsanierung?

Uns stehen rund 20 Millionen Euro pro Jahr fast ausschließlich für die Sanierung und Instandhaltung der Kanäle zur Verfügung, und wir sanieren etwa zehn bis zwölf Kilometer Kanal pro Jahr. Das liegt daran, dass wir in den Vorjahren viel für den Substanzerhalt getan haben, außerdem kommt uns die städtebauliche Entwicklung zugute. Es gibt es in Bremen keine größeren Projekte, wie den Bau einer U-Bahn oder Ähnliches, die es erforderlich machen würden, Kanäle umzuverlegen, die eigentlich noch in Ordnung sind.

Mehr zum Thema Wochenserie: Teil 3 Ein Vermögen unter der Erde Unter der Erde liegt ein Vermögen in Form von Leitungen, Kanälen und Rohren. Die Versorgungsnetze ... mehr »

Bei öffentlichen Straßen und Gebäuden sieht es teilweise anders aus. Wieso kann Hansewasser, was andere nicht können?

Das liegt an der intelligenten Konstruktion des Vertrags, der der Teilprivatisierung der Stadtentwässerung Ende der 1990er-Jahre zugrunde liegt. Damals hatte man große Sorgen, dass diese Teilprivatisierung unkalkulierbare Nachteile mit sich bringen könnte. Die Skepsis im politischen Raum war teilweise groß. Deshalb hat man besonderen Wert auf einen sehr detailliert ausgearbeiteten Vertrag gelegt, der die Pflichten des Vertragspartners sehr genau beschreibt. Das ist für eine Kommune sehr ungewöhnlich.

Was ist dort beschrieben?

In dem Vertrag ist beispielsweise festgeschrieben, dass die Kamera-Befahrung der Kanäle innerhalb von sechs Monaten ausgewertet werden und erkannte Schäden, die damit zutage treten, innerhalb von fünf bis zehn Jahren beseitigt werden müssen. Der Unterschied zu anderen Kommunen ist, dass es dabei für uns keinen Ermessensspielraum gibt. Es ist ein Unterschied, ob man die besten Absichten hat und sich zu etwas selbstverpflichtet oder ob es einen Vertrag gibt, der keinen Zweifel an den Pflichten lässt. Das führt zu einer anderen Dynamik und Verbindlichkeit beim Umsetzen von Vorhaben.

Nun könnte man sagen: Es ist keine Kunst, wenn man die Abwasserkanäle in Schuss hält, der Verbraucher zahlt die Rechnung im Zweifelsfall durch höhere Gebühren.

Das ist richtig, allerdings liegen die Gebühren in Bremen im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld und sind seit 1999 deutlich weniger gestiegen als die allgemeine Verbraucherpreisentwicklung. Der Unterschied ist natürlich, dass unsere Kosten zum Erhalt und zum Ausbau der Abwasser-Infrastruktur nicht aus Steuern finanziert werden. Wir müssen also nicht mit anderen, die ebenfalls investieren wollen, um Geld aus dem Etat Bremens konkurrieren.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Swen Pfister ist seit 2005 Leiter des Bereichs Kanalnetz und seit 2009 Prokurist bei Hansewasser. Er hat Verfahrenstechnik an der Universität Karlsruhe studiert. Zuvor war er, von 1993 an, bei der Stadtentwässerung Bremen tätig, zunächst bei den Entsorgungsbetrieben.