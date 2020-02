Wer nicht mehr in Bremen unterrichten will und einen Antrag auf Versetzung stellt, muss einen guten Grund vorweisen. (Stratenschulte/dpa)

Wollen Lehrkräfte in einem anderen Bundesland arbeiten, müssen sie als Beamte einen offiziellen Versetzungsantrag bei der Bildungsbehörde stellen. So läuft es auch in anderen Ländern, zuletzt hatte die gestiegene Zahl an Wechselanträge aus Niedersachsen für Aufsehen gesorgt: 2019 hatten 1120 der insgesamt 68 500 Lehrkräfte beantragt, Niedersachsen verlassen zu dürfen, 100 mehr als noch im Vorjahr (wir berichteten).

In Bremen ist die Zahl der Versetzungsanträge nach Angaben des WESER-KURIER ebenfalls geringfügig gestiegen, aber im Verhältnis zu knapp 5200 Lehrkräften ist es nur ein Bruchteil der Beschäftigten: Im Februar 2019 lagen demnach 20 Versetzungsanträge nach Niedersachsen vor, weitere Anträge in andere Bundesländer blieben Einzelfälle. Im August lagen weitere 35 Anträge für eine Versetzung nach Niedersachsen vor. Bewilligt wurden von diesen insgesamt 55 Anträgen im Jahr 2019 elf.

Wechsel nur in ein anderes Bundesland

Tatsächlich hängt die Genehmigung eines solchen Antrages vom Zielbundesland ab: Lehrkräfte können üblicherweise nur in ein anderes Bundesland tauschen. Dafür hat die Kultusministerkonferenz (KMK) schon 2001 ein entsprechendes Verfahren entwickelt, das für „unbefristet beschäftigte oder beamtete Lehrkräfte, die aufgrund persönlicher Gründe in ein anderes Land wechseln möchten“, bestimmt ist. Dahinter verbergen sich „Familienzusammenführungen und die Unterstützung der räumlichen Mobilität“.

Die Bildungsbehörde konnte die Zahl der Versetzungsanträge auf Anfrage nicht bestätigen. In der Stadt Bremen gab es nach Behördenangaben 2020 bereits zwei erfolgreiche Tauschfälle mit Niedersachsen, 2019 waren es demnach drei. 2017 bis 2018 gab es hingegen jeweils 16 und 18 Tauschmaßnahmen. Meist würden sie tatsächlich mit der Familie oder anderen persönlichen Umständen begründet.

Wer also aus Bremen nach Niedersachsen will, braucht einen entsprechenden Tauschpartner aus dem Zielbundesland, der in die Hansestadt wechseln möchte. „Man kann nur gehen, wenn jemand tauscht“, erklärt Angelika Hanauer, Vorsitzende des Personalrats Schulen. Die Idee hinter dem Austausch ist simpel: „Dabei behalten die Lehrkräfte sowohl ihre Gehaltsstufe als auch ihren Status“, erklärt Hanauer. „Aber ist nur ein Eins-zu-Eins-Wechsel ist möglich.“ Wie viele Lehrkräfte Bremen verlassen hängt also auch davon ab, wie viele nach Bremen kommen. So heißt es in der KMK- Vorgabe: „Dabei ist jedes Land grundsätzlich bereit, ebenso viele Lehrkräfte aus anderen Ländern zu übernehmen, wie in andere Länder abgegeben werden.“ Die Zahl der Versetzungsanträge weise laut Hanauer aber keinesfalls auf eine „Massenflucht“ aus Bremen hin.

Bremen gehört zu acht Bundesländern, in denen laut KMK ein Wechsel zum Schuljahres- und Halbjahreswechsel grundsätzlich erlaubt ist. In den übrigen Ländern wird nur zum Schuljahresbeginn getauscht. „Das ist eine ziemlich gute Sache“, sagt Hanauer.

Soziale Gesichtspunkte sind entscheidend

Ob der Wechsel allerdings klappt, hängt nicht nur von den Tauschpartnern, sondern auch von der Begründung ab. „Wenn sie das nicht vorweisen, sieht es mau aus“, sagt Hanauer. In Bremen tagt deshalb halbjährlich eine Arbeitsgruppe aus Behörden- und Personalvertretern der Länder, um die Anträge aus Bremen und anderer Bundesländern zu sichten und mögliche Tauschpartner zu finden. Dabei ist nebensächlich, welche Fächer bisher an welcher Schule unterrichtet wurden. Was aber entscheidend ist, sind die sozialen Gesichtspunkte.

Ähnlich wie in Niedersachsen, wo die meisten Lehrkräfte sich wegen der Pflege Angehöriger oder aus familiären Gründen weg beworben haben, muss auch in Bremen sehr gut argumentiert werden, warum ein Wechsel dringend nötig ist, um überhaupt berücksichtigt zu werden. Eine Garantie auf einen Wechsel gibt es hingegen nicht. Deswegen, sagt Hanauer, sei das letzte Mittel für jede Lehrkraft, die dringend in ein anderes Bundesland ziehen will und kein Tauschangebot bekommt, eine Kündigung. Mit einer solchen Entlassung verlieren Beamte allerdings ihren Status und auch ihre Gehaltseinstufung. Solche Fälle seien ihr allerdings nicht bekannt.