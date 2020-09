Demonstranten der Bewegung „No more“ halten während eines Protestes im polnischen Warschau eine Regenbogenfahne mit der Aufschrift „Solidarität mit den Ausgeschlossenen“ hoch. (Grzegorz Banaszak /ZUMA Wire /dpa)

Der Umgang mit homo-, bi- oder transsexuellen Menschen in befreundeten ausländischen Städten treibt die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft um. Die Sorge gilt offenbar vor allem der polnischen Partnerstadt Danzig. „Dass sich Städte in Polen einfach zu LGBTQ-freien Zonen erklären wollen, finde ich unerträglich“, sagt Antje Grotheer, die queerpolitische Sprecherin der Fraktion. „Wie geht der Senat mit Menschenrechtsverletzungen in Staaten um, in denen er Städtepartnerschaften unterhält – auch und insbesondere mit Diskriminierungen von queeren Menschen?“, fragte deshalb die Fraktion.

Die Antwort gibt sozusagen eine doppelte Entwarnung. Zum einen gehört gerade das liberale Danzig nicht zum Kreis jener offen homophoben Kommunen in Polen. Die Hafenstadt an der Ostsee verfolge vielmehr demonstrativ eine rechtsstaatliche und tolerante Politik, um auch in Polen die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu fördern. „Das beruhigt mich“, sagt der wirtschaftspolitische Fraktionssprecher Volker Stahmann. Er plädiert dafür, eine Zusammenarbeit des Bremer Christopher-Street-Day mit dem Danziger Verein Tolerado zu fördern.

In seiner Antwort an die Fraktion macht der Senat zudem klar, dass er die Situation überall genau beobachtet. „Sollte sich die Situation in einer Partnerstadt ändern, wird man dies offen und kritisch ansprechen müssen und in letzter Konsequenz auch deutlich machen, dass eine solche Haltung keine Basis ist für eine dauerhafte Zusammenarbeit,“ fasst Grotheer zusammen. Bislang sei aber keine der sechs Partnerstädte offen homophob.

Liberale Bürgermeisterin

Bürgermeisterin von Danzig ist seit März 2019 Aleksandra Dulkiewicz. Zuvor war sie Stellvertreterin von Pawel Adamowicz, der Anfang 2019 bei einem Messerangriff getötet wurde. Beide hatten ein liberales Wählerbündnis gegründet, das in Opposition zur konservativ-nationalistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) steht.

Neben Danzig pflegt Bremen partnerschaftliche Beziehungen zu den Hafenstädten Haifa (Israel, seit 1976), Riga (Lettland, 1985), Dalian (China, 1985), Izmir (Türkei, 1995) und Durban (Südafrika, 2011). Als „ruhend“ gelten die Partnerschaften mit Bratislava (Slowakei) und Corinto/El Realejo (Nicaragua).