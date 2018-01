In den Schulen wird es voller - das macht sich besonders im Bremer Westen und in Bremen-Nord bemerkbar. Hier ein Foto von der Einschulung aus Niedersachsen. (Peter Steffen, picture alliance / dpa)

Die soziale und räumliche Spaltung in Bremen und Bremerhaven wächst. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Arbeitnehmerkammer Bremen zum Thema soziale Spaltung im Stadtstaat hervor.

„Der Abstand zwischen den gut situierten und den durch niedrige Einkommen geprägten Stadtteilen vergrößert sich“, stellt Sozialwissenschaftler Thomas Schwarzer von der Arbeitnehmerkammer in der Analyse fest. Dies gelte besonders für Blumenthal, Gröpelingen und Huchting, wo 2016 mehr als 20 Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter auf staatliche Leistungen angewiesen waren. Für die Analyse hat die Arbeitnehmerkammer Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sowie des Statistischen Landes- und Bundesamtes aus dem Jahr 2016 analysiert.

In den drei Stadtteilen Blumenthal, Gröpelingen und Huchting sei zudem die Zahl derjenigen, die staatliche Leistungen beziehen, am stärksten gestiegen. „Vor allem im Bremer Westen und in Bremen-Nord, wo immer schon besondere Anstrengungen zur Integration erbracht wurden, sind die Herausforderungen überproportional weiter angewachsen“, schreibt Schwarzer.

Die Zahlen zeigen, dass in Gröpelingen und Blumenthal in den vergangenen beiden Jahren die Zahl der Kinder im Sozialleistungsbezug um mehr als 500 zugenommen hat. Auch in Huchting kamen mehr als 100 Kinder hinzu. „Das Problem ist: Da, wo die Situation ohnehin schon angespannt war, da sehen wir jetzt diesen ganz rasanten Zuzug.“