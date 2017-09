Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (Mitte) auf der Wahlparty der SPD in Bremen. (Frank Thomas Koch)

"Aber das ist auch insgesamt ein schwarzer Tag für die gesamte Republik angesichts dieser Veränderungen und des starken Einzugs der rechtsradikalen AfD", sagte Sieling am Sonntagabend in Bremen zu den ersten Hochrechnungen. Danach zieht die AfD als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein. "In der Deutlichkeit hat das, glaube ich, niemand erwartet", sagte Sieling.

Der Eintritt in die große Koalition und die vielen guten Ergebnisse der SPD hätten sich nicht ausgezahlt, sagte Sieling. "Das heißt für mich, dass es für eine weitere große Koalition im Bund keine Grundlagen gibt." Die SPD müsse nun den Auftrag annehmen, die Opposition im Bundestag anzuführen. Dies dürfe nicht der AfD überlassen werden. "Frau Merkel kann sich nach dem Ergebnis ja ein anderes Bündnis zimmern." (dpa)