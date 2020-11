In den Sommermonaten qualmen an den Seen und in den Parks die Einweggrills. Zurück bleiben oft Müllberge und unschöne Brandlöcher im Gras. (Silas Stein /dpa)

Die Grillsaison ist längst beendet. Doch das Thema Einweggrills beschäftigt die Politik auch im Winter. Im Sommer qualmen in vielen Parks oder an den Seen die Wegwerfartikel aus Aluminium, die meist auf dem Boden stehen und neben Müllbergen auch oft unschöne Brandlöcher im Gras hinterlassen. Die rot-grün-rote Regierungskoalition hat nun auf Initiative der SPD einen Antrag für die Stadtbürgerschaft formuliert, der die Einweggrills aus dem öffentlichen Raum verbannen soll.

„Gemeinschaftlich im Freien grillen, geht auch mit Abstand und ist was Wunderbares. Das muss es aber auch für die Umwelt und für die Nachbarn sein. Deswegen gehören Einweggrillschalen verboten. Dann ist es ein Vergnügen für alle“, sagt Sascha Aulepp, Bürgerschaftsabgeordnete und Landesvorsitzende der SPD. Die Sozialdemokratin verfolgt das Thema schon länger. „Viel zu lange“, sagt sie selbst. Weil es nicht voranging, hatte Aulepp selbst einen Entwurf für ein Gesetz geschrieben. Doch ihr Konzept wanderte von der Umweltbehörde, zu den Koalitionspartnern und wieder zurück zur SPD. Eine Einigung gab es nicht, bis sich die Beteiligten auf einen Antrag festlegten, der den Senat auffordert, eine gesetzliche Regelung zur Benutzung von Grillgeräten auf öffentlichen Flächen zu erarbeiten.

Der Antrag sieht nun vor, dass dieses Gesetz bis zum 31. März 2021 vom Senat vorgelegt werden soll. Darin soll dann geregelt sein, dass Einweggrills auf öffentlichen Flächen nicht mehr genutzt werden können. Zudem sollen Gefahren für den Bodenbereich ausgeschlossen und das Grillen unter Baumkronen, auf Spielplätzen und in einem Abstand von 500 Metern zu Tiergehegen untersagt werden. Laut dem Antrag produzieren Einweggrills nur „unnötigen Müll“. Es gebe zudem Untersuchungen, wonach sich beim Verwenden Schadstoffe auf das Fleisch und die Würstchen übertragen.

Verbrannter Boden und beschädigte Baumkronen

„Es ist kein hochaktuelles Anliegen, aber ein sehr wichtiges und sinnvolles“, sagt Ralph Saxe (Grüne), der wie Ingo Tebje (Linke) an dem Antrag mitgearbeitet hat. Grünenpolitiker Saxe nervt, dass durch die Einmal-Grillartikel häufig der Boden verbrannt sei oder Baumkronen beschädigt werden. Aus diesem Grund sei es richtig, diese Form des Grillens zu verbieten. Die SPD-Fraktion will an diesem Montag abschließend über den Antrag entscheiden, die Grünen haben ihn bereits verabschiedet.

Damit die Natur beim Grill-Vergnügen nicht zu Schaden kommt, stellen die Mitarbeiter der Bremer Stadtreinigung an zentralen Orten Grillaschebehälter auf, um eine sichere Entsorgung der Grillasche zu gewährleisten. In niedersächsischen Städten wird die Vermüllung von Grünflächen nach Angaben der Städte zum Problem. Beispielsweise in Osnabrück sind deshalb Einweggrills verboten, in Lüneburg das Grillen in allen städtischen Anlagen. Braunschweig und Lüneburg stellen im Sommer wie Bremen zusätzliche Abfallkörbe auf.