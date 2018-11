Arbeiten im August 2018 am Schulhof der Oberschule Nürnberger Straße in Findorff. (Archiv: Roland Scheitz)

Keinen akuten Sanierungsbedarf sieht der Senat in Sachen Schulhöfe. Die Schulhöfe in der Stadt Bremen seien „grundsätzlich in einem gut nutzbaren Zustand“, heißt es vonseiten des Senats in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Auch die Ausstattung der Schulhöfe beurteilt die Bremer Landesregierung als „grundsätzlich ausreichend“. Gleichwohl soll nicht alles beim Alten bleiben: Bei größeren Bauvorhaben an einzelnen Schulstandorten würden grundlegende Neugestaltungen von Schulhöfen „mit angestrebt“.

Die FDP sieht dagegen bei den Bremer Schulhöfen einen „enormen Sanierungsbedarf“. Veränderte Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen hätten neue Bedürfnisse geschaffen, denen Schulhöfe gerecht werden müssten. Gerade auch mit Blick auf die Ganztagsbetreuung seien attraktive und bewegungsfördernde Angebote unumgänglich. Denn: „Schulhöfe haben als Ort für informelle Lernprozesse von Kindern in den letzten Jahrzehnten ständig an Bedeutung gewonnen.“ Die Liberalen sprechen von „gestiegenen Ansprüchen an die einstigen Betonwüsten“.

Der Senat will Schulhofsanierungen nur im größeren Kontext sehen, isolierte Maßnahmen sind nicht vorgesehen. In seiner Antwort betont der Senat, Schulhöfe würden „überwiegend anlassbedingt“ neugestaltet oder saniert. Als Anlässe definiert die Behörde umfangreiche Sanierungen sowie Baumaßnahmen, um die Kapazität zu erhöhen oder die Ganztagsversorgung zu gewährleisten.

Bei etlichen Projekten lassen sich laut der Senatsantwort wegen des frühen Planungsstadiums die Kosten noch nicht beziffern. Konkrete Zahlen liegen bis jetzt vor allem für Schulbauprojekte im Bremer Westen vor. Für die Gestaltung des Campusgeländes beim Neubau der Oberschule Ohlenhof sind 1,2 Millionen Euro veranschlagt, die gleiche Summe ist im Rahmen des Anbaus der Schule am Pastorenweg vorgesehen. Der Vorplatz der Neuen Oberschule Gröpelingen soll mit 400 000 Euro auf Vordermann gebracht werden. Mit 600 000 Euro schlagen die Kosten für die Umgestaltung des Außengeländes der Schule an der Gete zu Buche.

Für sogenannte nicht planbare Maßnahmen sind jährlich 800 000 Euro eingeplant. Je nach Dringlichkeit werden diese Schäden sofort oder innerhalb eines Jahres beseitigt.

Insgesamt sind 118 Spielflächen und 77 Bolzplätze auf Schulgrundstücken öffentlich zugänglich. Grundsätzlich hat der Senat gegen eine außerschulische Nutzung von Schulhöfen nichts einzuwenden. Wegen Lärmbelästigung, Vandalismus und Vermüllung der Schulgrundstücke ist die Nutzung einzelner Schulhöfe jedoch nur eingeschränkt erlaubt.