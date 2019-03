Bremen ist beliebt bei Touristen. Die Übernachtungszahlen in der Stadt und im ganzen Bundesland stiegen 2018 deutlich gegenüber dem Vorjahr an. (Frank Thomas Koch)

Bremen hat die Böttcherstraße und das Schnoorviertel, die Lage am Wasser und natürlich die Stadtmusikanten als weltweit bekannte Sympathieträger. Diese Angebote locken immer mehr Touristen in die Stadt, die Fremdenverkehrsbranche in Bremen boomt.

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Touristen und Geschäftsreisenden noch einmal um etwa 50 000 auf 1,16 Millionen zugelegt. Das ist eine Steigerung von 4,8 Prozent. Die Touristen bleiben in der Regel knapp zwei Tage. Die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr stieg um 4,9 Prozent auf 2,1 Millionen. Im Vergleich zu 2005 haben die Übernachtungen damit um 84 Prozent zugenommen. Zusätzlich besuchten gut 40 Millionen Tagesbesucher pro Jahr die Stadt. Diese Zahlen präsentierte am Montag die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ).

Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) nahm die Angaben als Beleg dafür, „dass wir gut unterwegs sind“. Der Tourismus sei für Bremen und Bremerhaven mittlerweile ein „bedeutender Wirtschaftsfaktor“, sagte er. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes beträgt der Bruttoumsatz durch Tages- und Übernachtungsgäste knapp 1,8 Milliarden Euro. Ein durchschnittlicher Übernachtungsgast gibt 67 Euro bei seinem Bremen-Besuch aus (ohne Kosten für die Übernachtung). Das Geschäft mit den Touristen schafft Jobs: Mehr als 30 000 Menschen arbeiten in der Branche.

Marketing wird gebündelt

Auf den Erfolgen will sich BTZ-Geschäftsführer Peter Siemering aber nicht ausruhen. „Wir gehen davon aus, dass wir weiter wachsen werden.“ So steht es auch im Landestourismuskonzept. Demnach soll die Zahl der Übernachtungen allein für die Stadt Bremen bis 2025 auf etwa drei Millionen steigen.

Für die Verstärkung des touristischen Marketings werden die Touristik-Zentrale und die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) verschmelzen. Im Geschäftsbereich „Marketing und Tourismus“ sollen dann – unter Leitung Siemerings – die Bereiche Fremdenverkehr, Marketing, Online-Aktivitäten und Gästeservice gebündelt werden. Dabei wird die Touristik-Zentrale als Marke erhalten bleiben.

Vor allem im Marketing soll einiges passieren. So will Siemering „Themen zusammenführen und Zielgruppen ansprechen“. Dazu könnten Interessencluster wie etwa „Wissenswelten“ oder „Raumfahrt in Bremen“ angeboten werden. Auch das Themenjahr wird nach Raumfahrt (2018) und Stadtmusikanten (2019) weitergeführt.

Große Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Kongresse sollen mehr Gäste in die Stadt bringen. „Es ist wichtig, mindestens einmal monatlich eine überregional wirkende Veranstaltung zu haben“, betont Siemering. Die Highlights: Die Kunsthalle zeigt ab 26. März die Sonderausstellung „Tierischer Aufstand“ über 200 Jahre Stadtmusikanten. Im Sommer folgt dann die Geburtstagswoche für das tierische Quartett vom 3. bis 6. Juli.

Die Erlebnisausstellung „Der Mobile Mensch“ ist ab dem 20. Juni im Universum zu sehen. Kongress-Höhepunkte sind die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin im April und die Logistik-Messe Breakbulk Europe im Mai mit bis zu 10 000 Gästen.

Einen kräftigen Schub verspricht sich Siemering auch durch eine neue Kooperation: Bremen ist seit Jahresbeginn Mitglied der „Magic Cities“. Mit dabei: Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg, Köln, Dresden, Leipzig, Stuttgart und Düsseldorf. Der Touristik-Chef freut sich: „Wir spielen unter den Top Ten in Deutschland mit.“ Schwerpunkt der Marketinggemeinschaft soll zunächst der chinesische Markt sein.

Und das passt offenbar für Bremen: Immer mehr Chinesen besuchen die Hansestadt. Mehr als 7600 Menschen aus dem Reich der Mitte kamen 2018 und buchten 16 000 Übernachtungen. Von den gut zwei Millionen Übernachtungen in Bremen gingen etwa 20 Prozent auf das Konto von ausländischen Reisenden. Am stärksten vertreten waren die Niederländer mit gut 54 000 Übernachtungen. Auf Platz zwei liegt Großbritannien mit fast 35 000. Knapp dahinter folgen die USA.

Und was lockt die Menschen nach Bremen? Danach wurden mehr als 600 Gäste in Zusammenarbeit mit der Hochschule befragt. Klarer Sieger ist die historische Innenstadt mit 94,3 Prozent Zuspruch bei den Befragten. Es folgen: Schnoorviertel (81,5 Prozent), Böttcherstraße (79,9), Schlachte (77,8), die Einkaufsstraßen und Passagen der City (67,7 Prozent). Dabei haben diese touristischen Räume – mit Ausnahme der City – im Vergleich zu einer Befragung von 2015 erheblich zulegen können. Heißt: Bremen kann mit seinen touristischen Perlen glänzen.

++ Dieser Artikel wurde um 22:37 Uhr aktualisiert ++