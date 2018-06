Hier wird gebaut, doch bei vielen anderen Verkehrswegen in Bremen reicht das Geld nicht für Instandhaltung und nötige Reparaturen. Das räumt auch der Senat ein. (Christian Kosak)

Der bauliche Verfall von Straßen und Brücken in Bremen ist in den vergangenen Jahren weiter vorangeschritten, der Sanierungsstau hat zugenommen. Das sieht auch der Senat so. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CDU wird die unbefriedigende Entwicklung eingeräumt. Die Landesregierung sei bemüht, zusätzliche Mittel für die Unterhaltung des Straßennetzes bereitzustellen. Ob und in welcher Höhe dies gelingen wird, bleibt in dem Papier allerdings offen.

Das Thema Straßensanierung ist in Bremen seit Jahren ein Dauerbrenner. Vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung muss das Verkehrsressort mit Unterhaltungsbudgets klarkommen, die vorn und hinten nicht reichen. Rund 1450 Kilometer kommunales Straßennetz (also ohne Bundesstraßen und -autobahnen) sind von Bremen instand zu halten, außerdem 526 Brücken und 1300 Kilometer eigenständige Geh- und Radwege, die sich teils in Grünanlagen oder an Wasserläufen befinden. Zwischen 2008 und 2017 schwankten die Beträge, die die Behörde für die Aufgabe zur Verfügung hatte, zwischen 7,9 und 12,7 Millionen Euro.

Dass diese Summen nicht dem tatsächlichen Bedarf entsprechen, zeigte sich zuletzt am Beispiel der Hafenrandstraße. Für diese Route, die insbesondere für den Gewerbeverkehr von überragender Bedeutung ist, wollte das Amt für Straßen und Verkehr Ende vergangenen Jahres Tempo 30 anordnen, weil die Verkehrssicherheit bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr gegeben sei. Es folgte ein Aufschrei aus Wirtschaft und Politik, und zwar in einer solchen Lautstärke, dass sich der Senat veranlasst sah, eilig 4,4 Millionen Euro zusammenzukratzen, um für 2018/19 außerhalb des geplanten Maßnahmenkatalogs die Sanierung der Hafenrandstraße in Angriff zu nehmen.

Noch offen ist, wie es mit der Stephanibrücke weitergeht. Ihr schlechter Zustand hat bereits Überholverbote für Lastwagen erforderlich gemacht. Für das gesamte Bremer Straßennetz hatte der Landesrechnungshof bereits in seinem Jahresbericht 2013 überschlägig einen Sanierungsstau in Höhe von rund 240 Millionen Euro berechnet.

Für die Straßenerhaltung hat die Landesregierung für 2018 und 2019 im aktuellen Doppelhaushalt jeweils 9,25 Millionen Euro eingeplant. Zusätzlich stehen kleinere einstellige Millionenbeträge für die Instandsetzung sogenannter Ingenieursbauwerke wie Brücken-, Tunnel- und Trogbauwerke zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es separate Haushaltsstellen für Großbrücken (4,4 Millionen Euro dieses Jahr und 3,8 Millionen Euro im nächsten Jahr). Von diesem Geld sollen 2018 und 2019 im Stadtgebiet unter anderem folgende Instandsetzungsvorhaben finanziert werden: Hemelinger Tunnel, Stützwand Tiefer-Arkaden, Wilhelm-Kaisen-Brücke, Flutbrücke Borgfeld und die Brücke Warfter Landstraße.

In Bremerhaven ist die Kennedybrücke mit 2,5 Millionen Euro größtes Einzelprojekt. Dass gerade im Bereich der Brücken noch einiges zu tun ist, zeigt die Zustandsbenotung durch die Experten der Verkehrsbehörde. Demnach befinden sich nur 7,2 Prozent der Brückenfläche in der Stadtgemeinde in einem sehr guten Zustand, weitere 8,4 immerhin in einem guten. 45,6 Prozent der Flächen wurde ein befriedigender Status attestiert. 29,3 Prozent gelten lediglich als ausreichend, und 8,4 Prozent sind in einem nicht ausreichenden Zustand. Anders gesagt: Bei mehr als einem Drittel der Brückenfläche muss über kurz oder lang etwas unternommen werden.

Anders als bei den Brücken hat der Senat nach eigener Darstellung keine detaillierten Kenntnisse über den Instandhaltungs- oder Erneuerungsbedarf einzelner Straßen. „Die Zustandswerte der Straßen werden aktuell nur aus der Straßenkontrolle abgeleitet. Eine Veränderung über die Jahre lässt sich hieraus nicht darstellen“, heißt es in der Senatsantwort auf die CDU-Anfrage. Grundsätzlich stimmt der Senat den Christdemokraten darin zu, dass bei der Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur „Substanzverluste zu vermeiden sind, da diese hohe Folgekosten für Neu- und Ersatzbau nach sich ziehen“. An der Hafenrandstraße lässt sich beobachten, was das in der Praxis heißt.