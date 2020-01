Bremens Umweltsenatorin lässt die Kritik von "Fridays for Future" nicht auf sich sitzen. In der Vergangenheit habe sie bereits mehrere Male Interesse gezeigt. Das sehen die Aktivisten anders. (Frank Thomas Koch)

Es ist nur ein Satz in einem Film, der viereinhalb Minuten lang ist. Aber dieser eine Satz hat Bremens Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) sehr verärgert. In ihrem Rückblick auf das Jahr 2019 sagen die Aktivisten der Bremer Fridays-for-Future-Bewegung in Richtung Bremer Spitzenpolitik: „Auch nach der größten Demonstration der Bremer Nachkriegsgeschichte hat es kein Gesprächsangebot seitens des Bürgermeisters Andreas Bovenschulte oder der Klimasenatorin Maike Schaefer gegeben.“

Im Gespräch mit dem WESER-KURIER wiederholt Frederike Oberheim, eine der treibenden Kräfte der Bremer Bewegung, diesen Vorwurf nun: „Wir haben das Gefühl, dass uns Frau Schaefer nicht ernst nimmt und aus dem Weg geht.“ Das will Schaefer nicht auf sich sitzen lassen. „Ich war zweimal mit Frederike Oberheim bei Diskussionen auf dem Podium und habe mich den Fragen von Fridays for Future gestellt“, sagt Schaefer.

„Frau Oberheim war bei der Landesmitgliederversammlung der Grünen und durfte dort sprechen. Ich habe den Verantwortlichen dort meine Visitenkarte gegeben und ein Gespräch unter vier Augen angeboten.“ Allerdings habe sich nie wieder jemand von Fridays for Future gemeldet.

„Es war bisher kein ernstzunehmendes Interesse von Seiten Fridays-for-Future zu erkennen“, so Schaefer weiter, „wenn das jetzt anders ist, dann werde ich noch diese Woche den Kontakt aufnehmen, um einen gemeinsamen Termin zu verabreden. Ich habe hohes Interesse an einem Austausch mit Fridays for Future. Schließlich ist genau das der Politikstil, für den ich stehe.“

Fridays for Future will am Freitag vor der Siemens-Niederlassung im Technologiepark demonstrieren. Stop Adani, heißt das Motto. Gemeint ist der indische Großkonzern Adani, der in Australien eine der größten Kohleminen der Welt eröffnen will, unter anderem mit Siemens-Technik.