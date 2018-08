Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Andreas Gebert/dpa)

Ein zehnjähriger Junge ist am Donnerstagabend in Vegesack von einem Auto angefahren worden. Das Kind verletzte sich bei dem Aufprall schwer und kam in ein Krankenhaus. Es war mit der Schwester und dem Hund unterwegs als die Geschwister die Hammersbecker Straße überqueren wollten. Der Hund lief voraus. Der Junge wartete, laut Polizeibericht, zuerst noch und lief dann hinterher. Die 21-jährige Fahrerin eines Mercedes konnte den Unfall nicht mehr verhindern.

Der Junge kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang. (hee)