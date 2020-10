Im Homestudio macht Roland Kanwicher selbst Musik. Ende des Monats kommt sein erster Song heraus. (Frank Thomas Koch)

37 Jahre hat er gebraucht. 37 Jahre voller Musik, Radio und Bühnenerfahrung. Doch in all den Jahren gab es keinen Song von ihm selbst. Das wird sich nun ändern. Roland Kanwicher, Moderator bei Bremen Vier, wechselt die Seiten und bringt am 30. Oktober seinen ersten Song raus. Hinter dem Titel „Der Scheiß-drauf Chor“ versteckt sich eine Nummer mit Einflüssen von Deutschrap, Euphorie und einer ordentlichen Portion Beat und Bass. Kanwicher hat dieses Jahr zudem weitere Projekte angeschoben: Wohnzimmerkonzerte oder einen Podcast.

Seit 21 Jahren moderiert der 43-Jährige bei Bremen Vier. Bis Anfang des Jahres war er zusammen mit seinem Pendant Olaf Rathje in der Morgenshow zu hören. Nach Umstrukturierungen bei Radio Bremen moderiert er nun von 10 bis 14 Uhr am Vormittag. Die Frage, welchen Song er spielen würde, wenn es nur ein einziger sein dürfte, konnte Kanwicher trotz der langjährigen Radioerfahrung nicht beantworten. Das hat sich geändert. Jetzt wäre es sein eigener, der unter dem Künstlernamen „Roland mit K“ veröffentlicht wird.

Der musikalische Familienvater beschreibt das Ganze selbst als ein Herzensprojekt. „Musik war schon immer ein großer Teil meines Lebens“, sagt er. Mit fünf Jahren fing er an, Blockflöte zu spielen, dann irgendwann Klavier und er nahm an Wettbewerben teil. Damit nicht genug: Als Schüler bekam er Gitarrenunterricht, probte und trat mit drei Schulbands auf. Bei dem Bandwettbewerb „Live in Bremen“ schaffte er es ins Finale. Als Straßenmusiker zog er durch ganz Europa, lernte Saxofon spielen, trat in Clubs und bei Festivals auf. Doch ein eigenes, selbst geschriebenes Stück war nicht dabei. Auch bei seinen Unplugged-Sessions präsentierte Kanwicher Cover-Songs.

Vollkommen losgelöst von seinen anderen Projekten oder seinem Beruf begann der 43-Jährige bei sich zu Hause in der Viertelwohnung an etwas Eigenem zu arbeiten. In seinem selbst eingerichteten Homestudio, das gerade ein Update bekommen hat, setzte er sich hin und schaffte sich selbst ein Zeitfenster, um Kreatives zu schaffen. „Als ich mal etwas mehr Geld bekommen habe, nutzte ich alles, um mir das Studio einzurichten“, sagt Kanwicher.

Ein Stück der Seele preisgeben

Unterstützung erhielt er von befreundeten Musikern und Künstlern. „Von vielen guten Bremer Leuten“, so Kanwicher. Multiinstrumentalist Timo Warkus, bekannt durch das Hip-Hop-Elektro-Dubstep-Projekt Dare Deep, half beispielsweise beim Songwriting. Künstler und Autor Sönke Busch kreierte ihm ein Logo. „Ich habe viel Liebe, viel Arbeit und auch viel Geld in das Stück gesteckt“, sagt Kanwicher, für den das gewissermaßen eine komplett neue Erfahrung war. Es sei ein bisschen so, wie wenn man sein Kind das erste Mal laufen lasse – ein Gefühl zwischen Unsicherheit, Stolz und Glück. Wenn er im Radio moderiere, sei das etwas komplett anderes. „Ich stelle mich jetzt hin und gebe ein Stück meiner Seele preis. Ich gebe dieses Stück zur Bewertung her. Das ist ein spannender und besonderer Moment“, sag Kanwicher. Der Song erscheint Ende des Monats über das Label Recordjet und wird überall zu hören und finden sein: von Spotify bis iTunes, Instagram und Soundcloud.

Einen zweiten Song hat der Radiomoderator übrigens auch fertig. Drei weitere sind derzeit in der Mache. Unter anderem wirkt dabei auch der Gospelsänger und Producer Chris Lass mit. „Ein gutes Barometer für mich ist die Frage, ob ich richtig Lust dazu habe. Wenn das der Fall ist, mache ich es einfach, ich lege einfach los“, so der 43-Jährige.

Dabei kennt der Bremer das Gefühl, Musik vor Menschen zu machen bestens. Drei Monate war er mit seiner Familie während der Elternzeit in Europa unterwegs und hat ­Cover-Songs als Straßenmusiker in Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal gespielt. Dabei hatte er eine Loopstation, ein Gerät, mit dem Klänge aufgenommen und in Echtzeit wiedergegeben werden können. „In Santiago de Compostela gab es einen richtig schönen Moment, als ich auf dem Platz vor der Kathedrale gespielt habe, da lagen sich Menschen in den Armen“, so Kanwicher.

Um die Musik dreht sich bei dem Moderator sowieso viel. Am Anfang der Corona-Krise startete er zusammen mit seinem Kollegen Olaf Rathje das erste Wohnzimmer Festival Bremen. Dabei spielten Künstler wie Lena Wischhusen, Michel Ryeson, Lenna oder Os live in einem Livestream. Ums Reden und Trinken geht es im Podcast „RUMgelaber mit Gin und Verstand“, in dem die beiden ehemaligen Morgenshow-Moderatoren mit Freude seit einigen Folgen nach einer Rum-Verkostung mit gelöster Zunge über viel zu heiße thematische Eisen diskutieren.