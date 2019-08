Kommt bei den Nebeneinkünften seit Beginn der Legislaturperiode auf 31.000 Euro: der Bundestagsabgeordnete Uwe Schmidt (SPD) aus Bremerhaven. (Benjamin Pritzkuleit)

Es dauert eine Weile, bis in der Tabelle der Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten ein Bremer Parlamentarier auftaucht: Erst auf Platz 74 führt die Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch.de mit Uwe Schmidt (SPD) den direkt gewählten Vertreter aus Bremerhaven an. Seine veröffentlichungspflichtigen Einkünfte seit Beginn der Legislaturperiode belaufen sich laut Abgeordnetenwatch auf 31.000 Euro brutto. Danach kommt lange Zeit nichts, der nächste Mandatsträger aus Bremen ist Frank Magnitz (AfD) mit Nebeneinkünften in Höhe von 15.000 Euro. Der 67-Jährige belegt unter den 709 Abgeordneten den 149. Platz.

Ansonsten verzichten die Bremer Bundestagsabgeordneten weitgehend auf Zusatzeinkünfte. Drei der sechs heimischen Parlamentarier geben an, überhaupt keiner bezahlten Nebentätigkeit nachzugehen: Dabei handelt es sich um Sarah Ryglewski (SPD), Elisabeth Motschmann (CDU) und Doris Achelwilm (Linke). Zwischen den beiden Polen bewegt sich Kirsten Kappert-Gonther (Grüne). Die Medizinerin unterhält zwar noch ihre Praxis für Psychotherapie, erzielt damit aber seit ihrer Wahl in den Bundestag vor zwei Jahren keine nennenswerten Einkünfte mehr.

Mehr als 1000 Euro im Monat anzeigepflichtig

Die kürzlich von Abgeordnetenwatch ausgewerteten Zahlen erfassen den Zeitraum seit Beginn der Legislaturperiode im Oktober 2017. Sie basieren auf den Angaben, zu denen das Abgeordnetengesetz die Parlamentarier im Falle von Nebentätigkeiten und Zusatzeinkünften verpflichtet. Anzeigepflichtig sind nur Nebeneinkünfte von mehr als 1000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr. Bei ihren Angaben müssen die Abgeordneten keine exakte Auskunft geben. Stattdessen können sie zwischen zehn verschiedenen Stufen wählen. Der niedrigste Satz bewegt sich zwischen 1000 und 3500 Euro, der höchste Satz erfasst Einkünfte von mehr als 250.000 Euro.

Nach eigenen Angaben kassierte Schmidt 2017 und 2018 neben seiner Diät als Bundestagsabgeordneter in Höhe von 10.083 Euro pro Jahr Tariflohn-Einkünfte zwischen 15 000 und 30 000 Euro als Hafenfacharbeiter. In dieser Zeit war er demnach als Betriebsratsvorsitzender und Gesamtbetriebsratsvorsitzender des Gesamthafenbetriebsvereins im Lande Bremen freigestellt. Nach Verzicht auf seine Führungsposition setzte er seine Arbeit im Betriebsrat fort. „So ergibt sich eine Lohnzahlung, die in die Stufe 1 der veröffentlichungspflichtigen Angaben für Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten fällt“, so Schmidt.

Bei Auswertung der zusätzlich erzielten Jahreseinkünfte geht Abgeordnetenwatch von den jeweils niedrigsten Werten aus. „Da gehen wir sozusagen konservativ vor“, sagt Redaktionsleiter Martin Reyher. Im Falle von Schmidt legt die Transparenzorganisation also je 15.000 Euro für die beiden Jahre als Betriebsratsvorsitzender sowie 1000 Euro als Betriebsratsmitglied zugrunde – macht zusammen 31.000 Euro in der Tabelle der Mandatsträger mit Nebeneinkünften.

Nach Wahl kein Geld mehr für Magnitz

Deutlich hinter Schmidt rangiert in der Tabelle AfD-Mann Magnitz. Als kaufmännisch-technischer Angestellter der Q-M-Gruppe GmbH Osnabrück hat er eigenen Angaben zufolge 2017 ein einmaliges Einkommen zwischen 15.000 und 30.000 Euro erzielt. Nach seiner Wahl in den Bundestag ist dann laut Magnitz kein Geld mehr geflossen – auch nicht aus den aufgelisteten Nebentätigkeiten als vertretungsberechtigter Gesellschafter der Facility Management Magnitz & Partner GbR und der Vermietung von Gewerbe. Auf die Frage, ob man daraus schließen dürfe, dass die Einkünfte zu geringfügig seien, gibt sich Magnitz eher zugeknöpft: "Die Angaben sind streng nach den Regeln ergangen, die der Bundestag hierzu vorschreibt."

Die grüne Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther führt unter „entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat“ ihre freiberufliche Arbeit als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an, allerdings ohne auf die Höhe ihrer Einkünfte einzugehen. Auf Nachfrage betont die 52-Jährige, ihre ganze Zeit und Kraft in die Ausübung des Bundestagsmandats zu investieren. „Ganz selten sehe ich noch einige langjährige Patientinnen in meiner Praxis für Psychotherapie. Die daraus erzielten Einkünfte liegen weit unter der angabepflichtigen Grenze.“

Sebastian Brehm führt die Liste an

Angeführt wird die Liste der Nebeneinkünfte seit 2017 von Sebastian Brehm (CSU), der als Steuerberater auf ein Mindestverdienst von knapp 1,4 Millionen Euro kommt. Weit vorn auch sein Parteifreund, der ehemalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, mit 487.500 Euro. Auf 342.000 Euro summieren sich die Nebeneinkünfte des früheren Fraktionschefs der Linken, Gregor Gysi. Seit Beginn der Legislaturperiode haben laut Abgeordnetenwatch 202 der 709 Parlamentarier mindestens eine bezahlte Nebentätigkeit ausgeübt. Überdurchschnittlich viele Zusatzverdiener weist die FDP mit 53 Prozent auf, gefolgt von CSU (46 Prozent), CDU (32), AfD (21), SPD (20), Linken (19) und Grünen (15).

Scharfe Kritik an den Nebeneinkünften der Parlamentarier formuliert Abgewordnetenwatch. Zusatzeinkünfte in der Wirtschaft seien „ein Einfallstor für Lobbyismus“, sagt Sprecherin Léa Briand. Durch die Postenvergabe an Abgeordnete erkauften sich Unternehmen einen exklusiven Zugang zur Politik. Ihre Forderung: „Lobbyjobs in der Wirtschaft müssen endlich verboten werden.“