In einem Schreiben werfen Mathe-Abiturienten dem Bildungsressort eklatante Mängel bei der Prüfungskonzeption vor. (Holger Hollemann)

Ein schlechtes Zeugnis stellen Bremer Mathematik-Abiturienten der schriftlichen Abiturprüfung in ihrem Fach aus. In einem offenen Brief an das Bildungsressort kreiden die Schülerinnen und Schüler der Behörde gravierende Mängel bei der Konzeption der Mathe-Prüfung an. Deshalb fordern Clara Lütkefels und Kim Sousa im Namen von 89 Mathe-Abiturienten von 16 Bremer Gymnasien und Oberschulen eine Notenanhebung wie im vergangenen Jahr. Als „ungeheuerlich und heuchlerisch“ empfinden sie, dass sich die Abiturkommission nur gegen eine Notenanhebung ausgesprochen habe, um „den ohnehin schon schlechten Ruf des Bremer Abiturs nicht weiter zu ramponieren“.

Clara Lütkefels (Privat)

Konkret beklagen die Mathe-Abiturienten einen eklatanten Zeitdruck durch teils nur sehr schwer verständliche, äußerst lange und komplexe Aufgabenstellungen. Schwierigkeiten gab es aus Schülersicht auch mit den Taschenrechnern. Für die drei zugelassenen Modelle gebe es im Normalfall auch drei verschiedene Aufgabentypen. Diesmal seien die Fragestellungen für die Rechner aber mitunter zu komplex gewesen. Vermutlich seien Aufgaben verwechselt worden. Zudem verstoße die vergleichsweise große Anzahl aus dem anspruchsvollen Anforderungsbereich 3 gegen die Richtlinien der Bildungsbehörde.

Prüfungen angeblich nicht angepasst

Verärgert sind Lütkefels und Sousa über die Haltung einzelner Lehrkräfte. In der Vorbereitungsphase hätten sich einige „zu keinem Zeitpunkt“ bei den Schülern gemeldet, selbst auf Nachfrage seien sie abgewiesen worden. Fazit: „Die Prüfungen waren also unter regulären Umständen schon kaum tragbar und die aktuelle Situation kam noch erschwerend hinzu.“ Gleichwohl seien die Prüfungen nicht angepasst worden, vielmehr habe es einen „drastischen Niveausprung gegenüber unserem Unterricht“ gegeben. Wobei Lütkefels betont, man wolle sich nicht in erster Linie auf die erschwerten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie berufen. „Unsere Hauptargumente sind inhaltlicher Art.“

Die Antwort der Bildungsbehörde liegt dem WESER-KURIER vor. In einem dreieinhalbseitigen Schreiben weist das Ressort die Vorwürfe zurück. Bei der Vermittlung aller notwendigen Kompetenzen sei den Abiturienten „kein Nachteil entstanden“. Von zu schwierigen Aufgaben kann laut Behörde keine Rede sein. „Mit Erstaunen nehmen wir jedoch zur Kenntnis, dass Sie unbekannte und unerwartete Fragestellungen in der Abiturprüfung beklagen.“ In der Regel halte man sich an die Aufgaben des länderübergreifenden Pools. Abweichungen gebe es nur, wenn Formulierungen schwierig oder unverständlich erscheinen.

Behördliche Regelungen wurden aus Sicht des Bildungsressorts nicht unterlaufen. Im Gegenteil, die Vorgaben seien „sehr genau eingehalten“ worden und entsprächen den bundesweit geltenden Regelungen. Auch die Taschenrechner-Kritik will die Behörde nicht gelten lassen: Man habe nachgerechnet, selbst mit einem veralteten Modell sei die Aufgabe zu lösen gewesen. Zum Vorwurf gegen Lehrkräfte äußert sich die Behörde vage: Die inhaltliche Vorbereitung liege in der Verantwortung der Lehrkräfte.

Locker lassen wollen Lütkefels und Sousa nicht, inzwischen haben sie auf die Antwort der Behörde mit einem zweiten Schreiben reagiert. Darin fordern sie erneut, die Benotung des Mathe-Abiturs „schnellstmöglich“ durch eine unabhängige Kommission zu überprüfen. Empörend finden sie vor allem, dass in der Abiturkommission schon eine Entscheidung gegen eine Notenanhebung gefallen sei, obwohl die bereits vorliegenden Noten offenbar sehr mäßig und noch gar nicht alle bekannt seien – davon habe man von beteiligten Lehrern erfahren. Das widerspreche der Zusage von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), bei sichtbaren Abweichungen zu handeln. Man fühle sich „hilflos und übergangen“, immerhin handele es sich um die bisher „wichtigste Klausur“ ihres Lebens mit entscheidender Bedeutung für den weiteren Bildungs- und Lebensweg.