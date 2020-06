An diesem Freitag wollen Abiturienten am Hauptbahnhof für ein faires Abitur demonstrieren. Wegen der Corona-Pandemie hätten sich die Schüler unter widrigen Umständen auf die Prüfungen vorbereiten können, so die Kritik. (Felix Kästle /dpa)

Die Kultusministerkonferenz hatte im April entschieden, dass die Abiturprüfungen trotz der Corona-Pandemie stattfinden sollen – entgegen der Forderung vieler Schüler, Lehrer und Eltern, die auf eine Absage und eine Kompromisslösung mit einem Durchschnittsabitur pochten. Rund 350 000 Schülerinnen und Schüler haben bundesweit in den vergangenen Wochen ihr Abitur abgelegt. Unter unfairen Bedingungen im Vergleich zu den Vorjahren, findet die Gesamtschülervertretung (GSV) Bremen.

„Mit dem Abhalten der Prüfungen wurde nicht nur ein enormes Infektionsrisiko in Kauf genommen, sondern unzählige Schüler benachteiligt“, heißt es in einer Mitteilung der Bremer GSV. Als Teil der Initiative „FairesAbi.2020“ – ein Zusammenschluss von Abiturienten, Landes- und Stadtschülervertretungen sowie Jugendinitiativen aus verschiedenen Bundesländern – ruft sie für diesen Freitag deshalb zu einer Demonstration am Bremer Hauptbahnhof auf.

Der Vorstand der GSV Bremen fordert von der Politik einen Nachteilsausgleich für alle Abiturienten. „Durch die abgelegten Prüfungen sollte lediglich eine Verbesserung des Notendurchschnitts möglich sein, aber keine Verschlechterung.“ Zudem sollen Schüler, die zum Abitur zugelassen wurden, nicht aufgrund der Prüfungen durchfallen können. Ihre Forderungen begründen die Bremer Gesamtschülervertretung und die Initiative „FairesAbi.2020“ mit der – ihrer Meinung nach – widrigen Vorbereitung auf die Abiturprüfungen infolge der Corona-Pandemie.

Vor allem die soziale Ungleichheit habe großen Einfluss darauf, wie sich die Schüler auf die Prüfungen vorbereiten konnten, heißt es von der GSV Bremen. Nicht jeder Abiturient habe ein eigenes Zimmer oder gar einen eigenen Laptop. Nicht überall sei ein ruhiges Lernumfeld gewährleistet. Viele Schüler mussten während der Abiturvorbereitung auf ihre Geschwister aufpassen oder litten unter psychischen Belastungen, weil Angehörige an dem Coronavirus erkrankten oder die Familie in finanzielle Nöte geriet, nennt die GSV als Beispiele. „Um in diesem Jahr einen fairen Abschluss zu garantieren, muss ein Nachteilsausgleich umgesetzt werden“, fordert der Vorstand.

Engagement der Abiturienten und Lehrkräfte

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) weiß um die besondere Belastung für die Abiturienten, sagt aber auch: „Wir haben uns in der Behörde in den vergangenen Wochen sehr viele Gedanken gemacht, das Abitur rechtssicher und den Rahmen für die Durchführung gestalten zu können.“ Dies sei wegen der Bereitschaft und dem Engagement der Abiturienten und Lehrkräfte auch gelungen.

Außerdem habe sie bereits vor den Prüfungen verkündet, dass die Ergebnisse der Abiturprüfungen mit denen der vergangenen Jahre verglichen würden. Sollte es sichtbare Abweichung geben, werde gehandelt. „So haben wir es im vergangenen Jahr auch beim Mathe-Abitur gemacht. Wir werden pauschal vorab nicht eingreifen“, sagt Bogedan dem WESER-KURIER.

Beim Zentralelternbeirat (ZEB) stößt die Gesamtschülervertretung auf Unverständnis. „Ich bin etwas erstaunt, weil die GSV eigentlich mit der Bildungsbehörde vereinbart hat, erstmal auf die Noten zu warten“, sagt ZEB-Vorstandssprecher Martin Stoevesandt. Man verstehe zwar den Frust der Schüler über die jetzige Konstellation, „aber es stellt sich die Frage, ob das der richtige Ansatz ist.“ Im ZEB-Vorstand sei man sich einig, die Ergebnisse der Abiturprüfungen zunächst abwarten zu wollen.

Das Vorgehen der Gesamtschülervertretung kann Stoevesandt zudem nicht nachvollziehen. Zum einen, weil die GSV den Zentralelternbeirat nicht in die Pläne involviert habe. Zum anderen, weil lediglich zwei Wochen Schulunterricht für die Abiturienten ausgefallen seien. „Ich tue mich deshalb schwer, die Demo und die Forderungen der GSV zu unterstützen.“