Symbolbild. Ist die Abwassergebühr für Bremens Haushalte angemessen? Ein Wirtschaftsprofessor geht gerichtlich gegen die Anhebung im Jahr 2017 vor. (dpa)

Muss die Stadtgemeinde Bremen die Gebühren für die Abwasserentsorgung senken? Dieses Ziel verfolgt der frühere Volkswirtschaftsprofessor Ernst Mönnich mit einem sogenannten Normenkontrollantrag, den er jetzt beim Oberverwaltungsgericht eingereicht hat. Mönnich bestreitet, dass es für das aktuelle Niveau der Abwassergebühr für Privathaushalte (2,82 Euro pro Kubikmeter) eine ausreichende, nachvollziehbare Kalkulation gibt. Die Bürgerschaft hatte im Januar 2017 die Anhebung beschlossen. Mönnichs eigene Berechnungen legen nahe, dass die Abgabe deutlich überhöht ist. Sie verschaffe dem Dienstleister Hansewasser, der für die Stadt das Kanalnetz und die Kläranlagen betreibt, eine „sittenwidrige“ Rendite. Bremen hatte Ende der Neunzigerjahre die Stadtentwässerung für umgerechnet rund 360 Millionen Euro an Hansewasser verkauft. Haupteigentümer des Unternehmens sind der Versorger Gelsenwasser und die EWE.

Mehr zum Thema Klage gegen Bremer Abwassergebühr Die Bremer Abwassergebühren kommen auf den juristischen Prüfstand. Der Hochschullehrer Ernst ... mehr »

Mönnich hat seine Position durch ein Gutachten des Ökonomen Arno Gahrmann wissenschaftlich untermauern lassen. In seiner Expertise beziffert der frühere Bremer Hochschullehrer das Absenkungspotenzial der Gebühr auf rund 20 Prozent, was für die Gesamtheit der Anschlussnehmer einem Betrag von rund 16 Millionen Euro entspräche. Darben müsste Hansewasser dann immer noch nicht. Gahrmann billigt dem Entsorger in seinem Gutachten eine Eigenkapitalrendite von 7,1 Prozent zu. Diese Höhe hält die Bundesnetzagentur bei Gasversorgern für angemessen. Analog könne das auch für kommunale Abwassernetze gelten, argumentiert Gahrmann. Ein Vier-Personen-Haushalt könnte laut Mönnich pro Jahr etwa 100 Euro einsparen, sollte das Oberverwaltungsgericht das Ortsgesetz über die Abwassergebühren für unwirksam erklären und eine Neufestsetzung fordern. Der Kläger hofft auf ein Einlenken der Stadt, sodass die Durchsetzung des Normenkontrollantrags überflüssig würde. Mönnich sagt: „Wir sind vergleichsbereit.“

Mehr zum Thema Anspruch Ist die Abwassergebühr für Bremens Haushalte angemessen? In jedem Fall ist sie intransparent. Ein ... mehr »

Der Professor liegt mit der Stadt wegen der Abwassergebühr schon länger im Clinch. Vor mehreren Jahren hatte er gegen seinen persönlichen Abwasserbescheid geklagt. Dieses Verfahren ist noch beim Oberverwaltungsgericht (OVG) anhängig. Im Oktober 2017 hatte das Gericht den Senat aufgefordert, die Angemessenheit der Zahlungen nachzuweisen, die die Stadt aus der Abwassergebühr an Hansewasser leistet. Mönnichs Anwalt Benno Reinhardt sieht darin einen bemerkenswerten Schwenk der Justiz. In der Vergangenheit hätten die Verwaltungsrichter die Beweislast beim Kläger gesehen. Laut Reinhardt ist die Stadt der Aufforderung des OVG, ihre Berechnungen transparent zu machen, bisher nicht nachgekommen. „Die haben schon mehrfach um Aufschub gebeten. Die nächste Frist läuft am 21. Februar ab“, so Reinhardt. Der Normenkontrollantrag verfolge daher auch das Ziel, den Druck auf die zuständige Umweltbehörde zu erhöhen.

Gelassenheit in der Umweltbehörde

Dort vermittelt man den Eindruck von Gelassenheit. „Es ist das gute Recht von Herrn Professor Mönnich, die Rechtmäßigkeit der Abwassergebühr gerichtlich überprüfen zu lassen“, so Sprecher Jens Tittmann. Zu einem laufenden Verfahren werde man sich aber inhaltlich nicht äußern. Hansewasser verweist auf die annähernde Gebührenstabilität in Bremen seit der Privatisierung der Stadtentwässerung im Jahr 1998. Zwischen dem Niveau des Kubikmeterpreises im Jahr 2000 (2,63 Euro) und heute (2,82 Euro) lägen nur 19 Cent. Als die Stadtentwässerung noch in kommunaler Regie betrieben wurde, sei es mit den Preisen stetig bergauf gegangen. So habe sich die Gebühr etwa zwischen 1987 und 1997 nahezu verdoppelt.

Mehr zum Thema Bremer müssen mehr für Abwasser zahlen Die Abwassergebühren für die Bremer Haushalte steigen zum 1. Februar um gut sechs Prozent. Das hat ... mehr »

Aus Sicht des früheren VWL-Professors Mönnich, der an der Hochschule Bremen Kostenrechnung lehrte, kommt das dicke Ende der Privatisierung allerdings erst noch. Er hat dabei das Jahr 2028 im Sinn, in dem die Verträge der Stadt mit Hansewasser auslaufen und das Leitungsnetz und die Kläranlagen wieder an die Kommune zurückfallen. In einer Antwort auf eine Anfrage der Linken in der Bürgerschaft hatte der Senat im Herbst vergangenen Jahres beziffert, welche Kosten dann auf die Stadtgemeinde zukommen: insgesamt rund 600 Millionen Euro. Allein die sogenannten Mietereinbauten, also die Investitionen von Hansewasser in das Netz, werden dann mit einem Restwert von 385 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer zu Buche schlagen. Für Ernst Mönnich steht vor diesem Hintergrund fest: „Die Verträge, die Bremen 1998 mit Hansewasser gemacht hat, sind Mist. Und die Politiker wussten das.“