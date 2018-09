Mit der Entscheidung, dass festgelegte Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung zu kippen, folgt die Ärztekammer Bremen einem Beschluss des 121. Deutschen Ärztetages. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Das in der ärztlichen Berufsordnung festgelegte Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung soll gekippt werden. Das hat die Ärztekammer Bremen in einer Sondersitzung beschlossen. Damit soll es künftig möglich sein, dass beispielsweise in ärztlichen Bereitschaftsdiensten oder von Hausärzten eine telefonische Beratung angeboten werden kann.

Mit der Entscheidung folgt die Ärztekammer Bremen einem Beschluss des 121. Deutschen Ärztetages, der bereits im Mai für die Änderung der Berufsordnung gestimmt hatte. Dort hieß es, dass in Einzelfällen eine solche Beratung über Kommunikationsmedien erlaubt sein soll, „wenn es ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt gewahrt wird“.

Fernbehandlung in der Notfallversorgung

Heidrun Gitter, Präsidentin der Ärztekammer Bremen, begrüßt vor allem die Möglichkeit der Fernbehandlung in der Notfallversorgung. Sie könne sich beispielsweise vorstellen, dass ärztliche Bereitschaftsdienste anhand der gängigen Fragen der Behandlungsleitlinien telefonisch feststellen, was der Patient braucht. „So kann auch geklärt werden, ob der Patient überhaupt einen Arzt aufsuchen muss.“ Auch könne sie sich vorstellen, dass Hausärzte eine solche telefonische Behandlung zusätzlich zu den Sprechstunden für ihre Patienten anbieten. Durch den Beschluss hätten allerdings auch kommerzielle Anbieter die Möglichkeit, eine Fernbehandlung auf private Rechnung anzubieten. Diese Entwicklung sieht Gitter kritisch: „Das zweigt noch mehr Ressourcen ab.“

Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) begrüßte den Beschluss der Bremer Ärztekammer: „Es ist gut, dass die Möglichkeiten, die die neuen Technologien bieten, genutzt werden.“ Allerdings sei auch im digitalen Zeitalter der persönliche Kontakt zwischen Ärzten und Patienten wichtiger denn je.