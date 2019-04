Der Warnstreik-Aufruf richtet sich an Ärzte kommunaler Kliniken. (Gentsch/dpa)

An den Krankenhäusern Bremen-Mitte, -Nord, -Ost und Links der Weser drohen am Mittwoch Warnstreiks. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat dazu aufgerufen, um den Druck auf die festgefahrenen Tarifverhandlungen für die kommunalen Krankenhäuser zu erhöhen. Nach Auskunft der Sprecherin des Bremer Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno), Karen Matiszick, sind an den vier Häusern rund 1000 Ärztinnen und Ärzte beschäftigt.

Die Versorgung der Patienten sei sichergestellt, betont die Sprecherin. Mit der Gewerkschaft sei eine Notdienstvereinbarung getroffen, Notfälle und andere akut erkrankte Patienten würden behandelt. „Es kann lediglich sein, dass es bei geplanten Operationen, die kein Notfall sind, zu Verschiebungen kommt. Wir hoffen natürlich, dass möglichst wenige solcher Eingriffe auf einen anderen Termin verlegt werden müssen“, betont Matiszick. „In der Vorbereitung auf den Warnstreik wurde bereits darauf geachtet, möglichst wenige Termine auf Mittwoch zu legen.“

Wie viele Ärztinnen und Ärzte dem Warnstreik-Aufruf folgen, sei noch nicht klar, sagt die Vorsitzende des Marburger Bunds in Bremen, Christina Hillebrecht. „In Frankfurt findet die zentrale Kundgebung der Gewerkschaft statt. Wir planen aber auch an einem Krankenhaus in Bremen eine Aktion, um auf unsere Forderungen aufmerksam zu machen.“ Welche Klinik das sein wird, wollte die Bremer Vorsitzende noch nicht verraten.

Aufruf richtet sich auch an öffentlichen Gesundheitsdienst

Die Ärztinnen und Ärzte der kommunalen Kliniken fürchten um ihren vor Jahren erkämpften eigenständigen Tarifvertrag und fordern, diesen rechtssicher zu machen. Außerdem wollen die Klinikärzte fünf Prozent mehr Gehalt bekommen. „Außerdem fordern wir eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Ganz konkret geht es um die Begrenzung von Bereitschaftsdiensten, unter anderem durch mindestens zwei freie Wochenenden im Monat“, betont Hillebrecht. Immer mehr Ärzte flüchteten aufgrund der enorm gestiegenen Arbeitsbelastung durch zu viele zusätzliche Bereitschaftsdienste in Teilzeitbeschäftigung.

Der Marburger Bund hatte die Tarifgespräche für die etwa 55 000 Ärztinnen und Ärzte in den mehr als 500 kommunalen Krankenhäusern in Deutschland Mitte März für gescheitert erklärt. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände hatte ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft als unzureichend ablehnte. Der Warnstreik-Aufruf richtet sich auch an den öffentlichen Gesundheitsdienst und damit an die Ärzteschaft etwa in den Gesundheitsämtern.