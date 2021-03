Bei Menschen, die am chronischen Fatigue-Syndrom leiden, werden Erschöpfung und Müdigkeit sowie körperliche Schwäche zum Dauerzustand. (Ron Koeberer /dpa)

Phasen tiefer Erschöpfung kennen viele Menschen. Bei den meisten dauert es nicht allzu lange, bis sie zur alten Form zurückfinden, Körper und Geist funktionieren wie gewohnt. Bei vielen anderen Menschen tritt dieser Effekt nicht ein. Ganz im Gegenteil: Erschöpfung und Müdigkeit, körperliche Schwäche werden zum Dauerzustand, verschlimmern sich nach kleinsten und alltäglichen Tätigkeiten. „Allein das Aufstehen oder Zähneputzen kann zum Kraftakt werden, der kaum zu bewältigen ist und die Betroffenen sogar zu tagelanger Bettruhe zwingt. Sie schlafen oft schlecht, liegen fast die ganze Nacht wach, fühlen sich wie benebelt, leiden sehr oft auch an Gelenk- oder Muskelschmerzen“, sagt Michael Fakharani.

Bei solchen Berichten von Patienten klingeln bei dem Bremer Orthopäden und Schmerztherapeuten die Alarmglocken: Schwere und krankhafte Erschöpfung, die mindestens seit sechs Monaten anhält, begleitet von Schmerzen oder auch Wortfindungsstörungen, häufigen Infekten, oft auch Schwindel und dem Gefühl einer nicht enden wollender Grippe, können auf ein Krankheitsbild hinweisen, das sich vor allem bei Menschen in der Mitte des Lebens – zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr – entwickelt.

Mehr zum Thema Covid-19: Bremer Arzt berichtet Erschöpfung und Schwäche auch viele Wochen nach der Erkrankung Der Bremer Arzt Konstantin Schraepler hatte Covid-19. Wochenlang litt er an extremer Schwäche und Erschöpfung. „Das Virus ist für alle gefährlich“, sagt der 54-Jährige. ... mehr »

Der Name der Krankheit: Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Eine Erschöpfung, die im Zusammenhang mit Erkrankungen auftritt, werde ebenfalls als Fatigue bezeichnet. „CFS ist aber ein eigenständiges Krankheitsbild. Die Symptome bedeuten eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität und führen sehr häufig zur Arbeitsunfähigkeit. Oft dauert es auch Jahre, bis überhaupt die Diagnose ME/CFS gestellt wird“, sagt Fakharani. Die Patienten seien häufig bei vielen Fachärzten gewesen, fühlten sich oft nicht ernst genommen. Geschätzt leiden etwa 300.000 bis 400.000 Erwachsene in Deutschland an ME/CFS. „Bei vielen bricht die Krankheit nach einer Virusinfektion wie dem Pfeifferschen Drüsenfieber aus, es wird durch das Epstein-Barr-Virus ausgelöst. Auch eine durch Herpesviren verursachte Gürtelrose oder Grippe können in eine chronische Fatigue übergehen“, sagt Fakharani. Verletzungen oder Operationen spielten manchmal ebenfalls eine Rolle.

Die Diagnostik ist laut dem Arzt eine große Herausforderung, weil ein ganzes Bündel unterschiedlichster Beschwerden auftreten kann: Neben ausgeprägter Schwäche, Gelenk- und Muskelschmerzen, grippalen Beschwerden seien dies Symptome des autonomen Nervensystems wie Herzrasen, Schwindel, Benommenheit und Blutdruckschwankungen. Die Betroffenen hätten häufig auch geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen und eine erhöhte Infektanfälligkeit. Auch neurokognitive Symptome wie Konzentrations- und Wortfindungsstörungen gehörten dazu. „Einen eindeutigen Marker für die Krankheit gibt es nicht, deshalb erfolgt die Diagnostik unter anderem nach Ausschluss anderer Erkrankungen. Untersuchungen und ein standardisierter Fragenkatalog sind die Instrumente“, sagt Fakharani. Auch eine gezielte Therapie gebe es derzeit noch nicht, es werde aber geforscht. „Die Behandlung setzt bei den Symptomen an. Ein wichtiger Schritt dafür ist die Diagnose, dann kann es mit unterschiedlichen Ansätzen weiter gehen.“

Diagnostik und Behandlung verbessern

Führend bei der Erforschung von ME/CFS in Deutschland ist die Berliner Charité, die ein Fatigue-Zentrum mit Spezialsprechstunde eingerichtet hat. Fakharani und Joachim Ulma, der im Rotes-Kreuz-Krankenhaus Bremen (RKK) die Klinik für Schmerzmedizin leitet, arbeiten mit dem Fatigue-Zentrum der Charité zusammen, das auch Fortbildungen für Mediziner anbietet. Die Bremer Ärzte wollen die Diagnostik und Behandlung von ME/CFS-Patienten in der Hansestadt und der Region verbessern. „Erster Schritt ist eine Arbeitsgruppe aus Ärzten verschiedener Fachrichtungen, die demnächst zusammenkommen soll. Dazu gehören etwa Neurologen, Internisten sowie Schmerzmediziner – und Kinderärzte“, so der RKK-Chefarzt. Denn: Bis zu 40.000 Kinder in Deutschland sind nach Schätzungen ebenfalls betroffen. Die Krankheit beginne häufig im Alter zwischen elf und 19 Jahren. Fakharani: „Sie wirkt sich auf Lebensqualität, Schulbesuch, den sozialen und familiären Alltag aus.“ Ziel der Arbeitsgruppe könnte laut Ulma ein „ähnliches Setting wie an der Charité sein“.

Experten befürchten, dass mit der Corona-Pandemie die Zahl von ME/CFS-Patienten noch steigen könnte. „Wir sehen seit dem Sommer vermehrt Patienten in unserer Ambulanz, die auch Monate nach einer durchgemachten Infektion mit Sars-CoV-2 noch über anhaltende Erschöpfung und viele weitere Beschwerden klagen“, sagte die Leiterin des Fatigue-Zentrums an der Charité, Carmen Scheibenbogen, Anfang Februar in einem Bericht auf der Internetseite der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Viele dieser Patienten erfüllten die Kriterien, allerdings seien weitere Studien notwendig.