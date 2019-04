Eine Bremer Ärztin wurde am Donnerstag zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt. (Symbolbild) (Volker Hartmann/dpa)

Der Prozess gegen eine Ärztin aus Bremen, die wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor dem Amtsgericht angeklagt war, endete am Donnerstagmorgen wie erwartet mit einem Strafbefehl über eine Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung. Damit verbunden ist als Bewährungsauflage die Zahlung eines Geldbetrages von insgesamt 12.000 Euro an drei gemeinnützige Vereine. Von den elf Monaten auf Bewährung gelten zwei bereits als vollstreckt. Sozusagen der Abschlag wegen „rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung“ – die Vorwürfe gegen die Ärztin beziehen sich auf die Jahre 2010 bis 2013, Anklage erhoben wurde 2015, Prozessbeginn war am Mittwoch dieser Woche.

Wie berichtet, hatte die Ärztin 15 drogenabhängigen Patienten über Jahre hinweg ein Betäubungsmittel mit stark abhängig machender Wirkung verschrieben und ihre Behandlung noch dazu in den Krankenakten kaum oder gar nicht dokumentiert. Die 59-Jährige räumte vor Gericht ein, mit der Verschreibung eine Dummheit begangen zu haben. Von dem Medikament abhängig gewesen seien die Patienten aber schon, bevor sie zu ihr kamen. Sie habe ihnen lediglich helfen und ein halbwegs menschenwürdiges Leben ermöglichen wollen.

Vor Gericht ist das Verfahren damit beendet, nicht aber auf anderer Ebene: Nach Informationen des WESER-KURIER steht dieser Fall im Mai auf der Tagesordnung des für Bremen zuständigen Zulassungsausschusses, in die sowohl die Kassenärztliche Vereinigung als auch die Krankenkassen ihre Vertreter schicken. Hier wird darüber entschieden, ob die Ärztin ihre Zulassung verliert, das heißt, ob sie weiterhin für gesetzliche Krankenkassen arbeiten darf.

Und auch ihre Approbation, also ihre staatliche Zulassung und ihr Arzttitel stehen auf dem Prüfstand. Hierüber entscheidet die Gesundheitsbehörde in Rücksprache mit der Ärztekammer. Dem Vernehmen nach soll die jetzt erfolgte Verurteilung dafür aber nicht reichen. Die Ärztekammer entscheidet zudem, ob es über die vom Gericht verhängte Strafe hinaus aus berufsrechtlicher Sicht noch weiterer Sanktionen bedarf.

2013, als der Fall bekannt wurde, hatte die Gesundheitsbehörde bereits entschieden, dass die Approbation der Ärztin mit sofortiger Wirkung ruhen sollte. Diese Entscheidung wurde allerdings vom Oberverwaltungsgericht Bremen einkassiert.