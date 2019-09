Pressekonferenz im Parteibüro der AfD in Walle. (Jean Pierre Fellmer)

Die Fraktion der Bremer AfD hat sich überworfen. Auf einer Pressekonferenz am Montagmittag in Walle erklärten die Abgeordneten Frank Magnitz, Uwe Felgenträger und Mark Runge ihren Rückzug aus der Bürgerschaftsfraktion. Sie wollen nun eine eigene Gruppe bilden. Als Grund für das Zerwürfnis gab Frank Magnitz persönliche Gründe an und erhob in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen Fraktionschef Thomas Jürgewitz. Dieser hätte damit begonnen, Schlamm zu werfen und ohne Not den Krieg zu eröffnen. Dass es erneut zu einem Fraktionszusammenschluss kommen würde, schloss Magnitz nicht aus. "Wenn der zurücktritt, ist die Welt wieder im Lot", hieß es von Magnitz weiter über Jürgewitz.

Inzwischen hat sich auch die Bremische Bürgerschaft zum Fall geäußert: Der Austritt der AfD-Politiker hat auch für den Aufbau der Bürgerschaft erhebliche Folgen. Nach Angaben des Landesparlaments hat Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff am Sonntagabend die Mitteilung erreicht, dass Magnitz, Runge und Felgenträger die Fraktion verlassen. Damit verliert die AfD ihren Fraktionsstatus in der Bürgerschaft. „Damit ist die Bremische Bürgerschaft derzeit der einzige Landtag, in dem die AfD nicht in Fraktionsstärke vertreten ist“, erklärte Imhoff am Montag. Demnach haben die drei AfD-Politiker die „AfD-Gruppe in der Bremischen Bürgerschaft“ gegründet. Thomas Jürgewitz und Peter Beck werden damit zu fraktionslosen Einzelabgeordneten.

Mehr zum Thema Streit zwischen Magnitz und Jürgewitz AfD in Bremen steht vor Zerreißprobe Der Bremer AfD steht am 15. September ein turbulenter Parteitag bevor. Mit Frank Magnitz und Thomas ... mehr »

Das hat auch Konsequenzen für die übrigen Parteien: Zugriffe auf Vorsitze und stellvertretende Vorsitze in Ausschüssen und Deputationen müssen teilweise neu geregelt werden. Der AfD hätte als Fraktion der Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss und in der Deputation für Klima, Umwelt, Landwirtschaft und Tierschutz zugestanden sowie die stellvertretenden Vorsitze im Hafen-Ausschuss und in der Deputation für Kultur. Auch eine neue Sitzordnung im Plenarsaal im Rathaus muss nun beraten werden.

Wenn die AfD den Fraktionsstatus verliert, dürfte sich auch die Diskussion um die Wahl eines Parteimitglieds in den Bürgerschaftsvorstand erledigen: Nur Fraktionen dürfen Mitglieder in den Vorstand entsenden.

Gegenüber dem WESER-KURIER hatte Landesvorstand Thomas Jürgewitz, der ebenfalls Teil der ersten AfD-Fraktion in der Bürgerschaft ist, noch am Sonntagabend erklärt, man habe keinesfalls vor, sich als Fraktion zu spalten. „Das sind alles Gerüchte“, sagte er. „Wir mieten demnächst Fraktionsräume für vier Jahre an. Das würde man ja als Fraktion nicht machen, wenn man kurz vor der Auflösung steht.“

Zwischen Magnitz und Jürgewitz soll es in den vergangenen Wochen schwere Zerwürfnisse gegeben haben. Gründe sind unter anderem das Doppelmandat von Magnitz für Bundestag und Bremer Bürgerschaft sowie ein Machtkampf der beiden um Mehrheiten innerhalb der Partei.

+++Dieser Text wurde um 11.35 Uhr aktualisiert+++