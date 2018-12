Eine Anti-AfD-Protestaktion ist der Grund eine Beschwerde an die Leiterin des Ortsamts Bremen West. (Christophe Gateau /dpa)

Bei der Senatskanzlei ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Ulrike Pala, Leiterin des Ortsamts West, eingegangen. Der Absender: Gerald Hoens, Vertreter der AfD im Waller Beirat. Pala habe ihre Dienstpflicht verletzt, da sie eine Anti-AfD-Protestaktion während einer Fachausschusssitzung im Ortsamt Ende November nicht unterbunden habe, heißt es in seiner Beschwerde. Darüber hinaus habe die Ortsamtsleiterin ihm untersagt, in der Sitzung Themen anzusprechen, da sie nicht von öffentlichem Interesse seien. Hoens sieht sich durch das Verhalten der Ortsamtsleiterin in der Ausübung seines Mandats behindert.