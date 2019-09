Unter anderem der Abgeordnete Frank Magnitz kündigte am Sonntagabend an, aus der Bürgerschaftsfraktion austreten zu wollen. (Michael Kappeler/dpa)

Offenbar steht die Fraktion der AfD in Bremen kurz vor dem Zerfall. Am späten Sonntagabend kündigten die Abgeordneten Frank Magnitz, Uwe Felgenträger und Mark Runge für diesen Montagvormittag eine Pressekonferenz an, auf der sie nach Informationen von Radio Bremen ihren Austritt aus der Bürgerschaftsfraktion erklären wollen.

Gegenüber dem WESER-KURIER hatte Landesvorstand Thomas Jürgewitz, der ebenfalls Teil der ersten AfD-Fraktion in der Bürgerschaft ist, noch am Sonntagabend erklärt, man habe keinesfalls vor, sich als Fraktion zu spalten. „Das sind alles Gerüchte“, sagte er. „Wir mieten demnächst Fraktionsräume für vier Jahre an. Das würde man ja als Fraktion nicht machen, wenn man kurz vor der Auflösung steht.“

Ein Austritt von drei der fünf Mitglieder würde das Ende der Fraktion bedeuten.

Zwischen Magnitz und Jürgewitz soll es in den vergangenen Wochen schwere Zerwürfnisse gegeben haben (wir berichteten). Gründe sind unter anderem das Doppelmandat von Magnitz für Bundestag und Bremer Bürgerschaft sowie ein Machtkampf der beiden um Mehrheiten innerhalb der Partei.