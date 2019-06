Probetragen für den Protest: Klimaaktivisten Robin Böttcher (r.) und Lonna Cahlo von "Ende Gelände Bremen" in ihren Staubanzügen für die Protestaktionen, die am Wochenende im rheinischen Braunkohlerevier stattfinden. (Jakob Milzner)

Im Tagebau Garzweiler gräbt sich Bagger 288 durch urzeitliche Wälder und Moore. Die rund 225 Meter lange Maschine ist eines der größten Landfahrzeuge der Erde und hat seit ihrer Inbetriebnahme 1978 weite Teile des rheinischen Braunkohlereviers in eine karge Mondlandschaft verwandelt. Doch wenn es nach den Aktivisten der Klimabündnisse „Ende Gelände“ und „Fridays for Future“ geht, soll sich das bald ändern.

Robin Böttcher und Lonna Cahlo sind Teil der Bremer Ortsgruppe von „Ende Gelände“ und sitzen in der prallen Mittagssonne am Osterdeich, um über Klimaschutz und ihr persönliches Engagement zu sprechen. Denn bis Sonntag, 23. Juni, findet mit „Ende Gelände 2019“ eine der größten Protestaktionen für mehr Klimaschutz statt. Zusammen mit Umweltschützern aus ganz Europa werden auch Böttcher und Cahlo an den Demonstrationen teilnehmen und dazu ins rund 300 Kilometer entfernte Viersen reisen. Hier wird seit bereits Sonntag das Protestcamp aufgebaut, in dem die Klimaaktivisten das Wochenende verbringen werden.

Die beiden Studierenden nehmen ihr Anliegen ernst, das merkt man nicht nur an dem kleinen Taschenaschenbecher, den sie für ihre Zigarettenkippen dabei haben. „Wir wissen, dass wir Grenzen überschreiten – das ist immer so bei zivilem Ungehorsam. Aber es ist eben ganz klar, dass es legitim ist. Dass jetzt gehandelt werden muss“, sagt Böttcher. Besonders wichtig ist ihnen das Thema Klimagerechtigkeit. Denn für den Klimawandel seien vor allem die Staaten im globalen Norden verantwortlich, während die Folgen der Erderwärmung zuallererst die Menschen im globalen Süden träfen. „Am Klimawandel leiden diejenigen am meisten, die am wenigsten dazu beitragen“, sagt Böttcher.

Er und Cahlo sind Teil einer gut vernetzten Szene von Klimaschützern in Bremen und waren schon im letzten Jahr an Aktionen im rheinischen Braunkohlerevier beteiligt. Auch in Bremen hat „Ende Gelände“ bereits Protestaktionen organisiert: So vor einigen Monaten, als zahlreiche Demonstranten mit dem Fahrrad vom Hauptbahnhof bis zum Kohlekraftwerk Hastedt fuhren, um gegen die dortige Verbrennung von Steinkohle zu protestieren.

Am Wochenende wollen die Aktivisten von „Ende Gelände“ nun die Infrastruktur des rheinischen Tagebaus blockieren und so ein Zeichen für den sofortigen Kohleausstieg setzen. „Unsere Aktion ist nicht gegen die Polizei und die Mitarbeiter von RWE gerichtet, sondern gegen die Braunkohle“, sagt Böttcher. „Da muss sich jeder Mensch die Frage stellen, wie weit er oder sie in so einem Kontext geht – ob man sich zutraut, in eine Grube zu gehen unter der Prämisse, dass eventuell mit Repressionen und Polizeigewalt zu rechnen ist“, ergänzt Cahlo.

In einem Statement zu der im Rahmen der Proteste geplanten „Fridays for Future“-Demonstration am 21. Juni in Aachen schreibt der Aachener Polizeipräsident, er begrüße es, „wenn junge Menschen eine der wichtigsten Errungenschaften unserer Demokratie, das Demonstrationsrecht, nutzen und ihre Forderungen für eine konsequente Klimapolitik äußern“. Angehörige des Bündnisses „Ende Gelände“ seien aber bereit, „Polizeiketten unter Einsatz ihres Körpers und der Masse zu durchbrechen“; hierbei könne es zu strafbaren Handlungen kommen, die die Polizei auch verfolgen werde.

Böttcher und Cahlo sind trotz dieser Ankündigung optimistisch. „Die Stimmung ist auf jeden Fall klasse, bunt und mit viel Musik. Verbunden mit der Solidarität ein bisschen wie gelebte Utopie“, sagt Böttcher. Für ihren Protest haben er und Cahlo sich weiße Staubanzüge besorgt, die sie an diesem Tag schon einmal probetragen; die Overalls seien im Sommer zwar etwas warm, aber weich und gemütlich, erzählen die beiden und lachen. Zumindest das Wetter dürfte ihnen in die Karten spielen: Für das Wochenende sind in Aachen und Umgebung Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad angekündigt.