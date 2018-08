Rechtsanwalt Wilfried Behrendt (r.) und sein Mandant – ein gebürtiger Tschetschene aus Bremen – warten auf den Beginn des Prozesses. (Christian Charisius/dpa)

Ein Mann aus Bremen ist am Montag wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Der Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts (OLG) in Hamburg sieht es als erwiesen an, dass der 29-Jährige in Syrien einer Kampfgruppe des Daesch angehört hat. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte eine Gefängnisstrafe von vier Jahren gefordert. Die Verteidigung wollte für ihren Mandanten einen Freispruch.

Aslanbek S., ein gebürtiger Tschetschene aus Grosny, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Grambke lebt, war im März 2014 nach Syrien ausgereist. Er schloss sich dort einer Einheit namens "Katiba Badr" an, die überwiegend mit Männern kaukasischer Herkunft zusammengesetzt war und sich an den Kämpfen um die kurdische Stadt Kobane beteiligt hat. Als Beweise dienten der Staatsanwaltschaft zwei Videos und einige Fotos, die S. inmitten der Einheit zeigen. Unter anderem ist er mit einer Kalaschnikow und einem Funkgerät zu sehen.

Die Verteidigung beharrte bis zu zuletzt darauf, dass S. nie Mitglied des Daesch war. Er habe sich in Syrien einer anderen Gruppe angeschlossen, die keine terroristischen Ziele verfolgt habe. Bei "Katiba Badr" sei er nur kurz gewesen, um seine Landsleute zu besuchen. Anfang 2015 war S. mit einer schweren Beinverletzung nach Bremen zurückgekehrt, aber erst im September 2017 verhaftet worden, nachdem die Videos und Fotos aufgetaucht waren.

Aslanbek S. lebt mit seiner Familie seit 15 Jahren in Bremen. Er ging in der Zeit keiner geregelten Arbeit nach. Nach Darstellung seiner Verteidiger war S. wegen des Kriegsgeschehens, das er als Jugendlicher in Grosny erlebt hat, schwer traumatisiert. Mit seiner Spielsucht und dem Medikamentenmissbrauch habe er ein Ventil gesucht.

Laut Staatsanwaltschaft gehörte S. zur Gruppe der Salafisten und besuchte regelmäßig das Islamische Kulturzentrum (IKZ) am Breitenweg in Bremen. Die Moschee steht seit Langem unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Während des sogenannten Bremer Terrorwochenendes im Februar 2015 war auf der Suche nach mutmaßlichen Terroristen und ihren Waffen auch das IKZ durchsucht worden.